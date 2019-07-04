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Пішли проти Путіна? У Росії визнали, що економіка сягнула "стелі"

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Економіка Росії, яка в I кварталі 2019 року зросла на 0,5%, вперлася у свою структурну стелю, а намагатися добитися її зростання за рахунок змін грошово-кредитної політики буде небезпечно.

Про це заявила глава Банку Росії Ельвіра Набіулліна, передає "Интерфакс". Вона зазначила, що економіка РФ зараз зростає в межах 1,5-2% при дуже низькому безробітті.

"І це той результат, який ми будемо мати без структурних змін. Тому що політика з підтримки макроекономічної стабільності дозволяє тільки стабілізувати економіку близько її поточного потенціалу", - пояснила глава ЦБ.

За її словами, якщо намагатися зрушити центробанківськими інструментами потенційні темпи зростання, то в кінцевому рахунку країна отримає або інфляцію, або "бульбашки" на фінансових ринках, а швидше за все і те, і інше.

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Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина

ТАСС

"Макростабільність, досягнута за рахунок таргетування інфляції і проходження бюджетного правилом, не повинна створювати ілюзій благополуччя. Темпи зростання економіки залишаються дуже низькими, бізнес не бачить перспектив, доходи населення майже не ростуть, і люди" слабо відчувають, що досягнута стабільність дала їм кращу якість життя ", підсумувала вона.

Корінь проблем потрібно шукати саме в структурі російської економіки, а не в зовнішніх умовах, які зараз в цілому прийнятні, вважає Набіулліна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін назвав головною проблемою російської економіки саме зовнішні ризики.

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Особа
Ельвіра Набіулліна
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїекономіка
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