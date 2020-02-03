Пінчук може продати газовий бізнес в Україні – ЗМІ

Український бізнесмен Віктор Пінчук і мільярдер Іен Тейлор готуються продати газовидобувну компанію Geo Alliance.

"Geo Alliance виставлена на продаж", – повідомляє "Економічна правда" з посиланням на джерела на ринку.

Водночас пресслужба газодобувної компанії та прессекретар Пінчука відмовилися коментувати дану заяву.

При цьому один з бізнес-партнерів українського олігарха спростував інформацію про продаж Geo Alliance. За його словами, ці дані він "отримав з перших вуст", тобто від Пінчука.

Однак джерело наполягає на своїй інформації і призводить три аргументи:

Рішення про продаж Geo Alliance розглядається Пінчуком паралельно з продажем іншого "неключового" бізнесу – банку "Кредит Дніпро".

Geo Alliance продається за погодженням з Vitol. Таким чином, йдеться про продаж 100% газового бізнесу.

У Пінчука оцінюють Geo Alliance у 300 млн доларів, але цю ціну вважають відверто завищеною.

За словами джерела, щоб виправдати заявлену вартість, засновник EastOne взявся "накачувати" свій газовий бізнес новими активами.

Український бізнесмен Віктор Пінчук і мільярдер Іен Тейлор готуються продати газовидобувну компанію Geo Alliance

Як повідомляв OBOZREVATEL, український олігарх Віктор Пінчук користувався послугами американського лобіста Дага Шоена як репетитора англійської мови. За його допомогу він заплатив сотні тисяч доларів.

Раніше стало відомо про таємний візит Пінчука в Адміністрацію президента України Володимира Зеленського. Незабаром прессекретар глави держави розкрила подробиці.

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