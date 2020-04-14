Як отримати пільговий кредит за програмою 5-7-9%: в Банк Альянс озвучили умови

Однією з перешкод на шляху розвитку малого бізнесу в Україні є нестача коштів. Підприємцям важливо не тільки утримуватися на плаву, а й розширюватися. Однак відсутність необхідних фінансових ресурсів не сприяє реалізації планів. Так вважають близько 40% підприємців, згідно з опитуванням USAID КЕУ.

Виходом з ситуації, що склалася, є кредитування. В Україні чимало фінансових установ, які можуть надати кредити. Але український бізнес найчастіше відлякують високі відсоткові ставки. Природньо, з огляду на таке становище, бізнес не буде йти цим шляхом.

Щоб виправити ситуацію і полегшити кредитне навантаження, Кабінетом міністрів України, за підтримки Президента України Зеленського В. О. була розроблена і впроваджена державна програма "Доступні кредити 5-7-9%", уповноваженими партнерами якої стала низка комерційних банків, включаючи Банк Альянс.

На сьогоднішній день отримати кредит до 1,5 млн грн за програмою може як малий бізнес, так і стартап (новостворене підприємство або ФОП з бізнес-планом). Процентна ставка буде залежати як від розміру бізнесу, так і виконання відповідних умов програми.

Якщо це стартап, можна розраховувати на найнижчу ставку, але за умови двох співробітників протягом кварталу після отримання кредиту. Хоча і для того, хто отримав кредит під 9%, ставка може знижуватися на 0,5 відсоткових пункта за кожне створене робоче місце.

Кредит надається терміном до 5-ти років. А основними статтями витрат коштів повинні бути:

• Придбання, модернізація основних засобів/обладнання

• Будівництво, реконструкція, ремонт приміщень (крім офісних приміщень)

• Придбання комерційного автотранспорту

Потрібно враховувати, що підприємці самостійно фінансують частину свого проекту: не менше 20% - діючий, і 30% - новий.

Якщо підприємець звернеться до Банку Альянс, йому будуть запропоновані найбільш вигідні умови. Клієнти банку, відповідно до умов, зможуть взяти пільгові кредит терміном до 5-и років від 200 000 до 1 500 000 грн.

Вже сьогодні у програмі беруть участь "Альянс Бізнес Авто", "Альянс Бізнес Нерухомість" і "Стабільний розвиток".

Напередодні Банк Альянс першим з уповноважених комерційних Банків видав кредит за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". "Ми перший, хто це зробив", - підкреслила голова правління банку Юлія Фролова.

Щоб отримати пільговий кредит в Банку Альянс, потрібно конкретизувати витрачання кредитних коштів. Це може бути договір купівлі-продажу, кошторис на ремонт, інший документ, що підтверджує договірні наміри про інвестиції в бізнес.

Для отримання фінансування, потрібно надати звітність за минулий рік; сезонним компаніям, включаючи сільськогосподарські, звітність за останні 4-и квартали. А ФОПи повинні будуть подати річну декларацію. Ще одна умова отримання кредиту - надання чіткого і конкретного бізнес-плану. Банк Альянс розробив просту і зручну для клієнта форму Бізнес-плану, побудовану на відповідях на питання, складання якої не займем багато часу, але дозволить підприємцю сконцентруватися на важливих питаннях.

"Ми кредитуємо як фізосіб-підприємців, так і юросіб, але власником яких є громадяни України. Клієнти отримають кредити, якщо їх діяльність відповідає параметру "50-50" - їхній дохід за останні 4 квартали не повинен бути більше 50 млн грн та середньорічна кількість співробітників не повинна перевищувати 50 осіб ", - розповіла Юлія Фролова.

Для діючого бізнесу ця програма ставить параметр прибуткової діяльності протягом останніх 6-ти місяців, резюмувала голова правління банку.