Пільгове оформлення "євроблях": в ДФС зробили заяву

В Україні не планується продовження пільгового періоду для митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації.

Про це повідомив заступник голови Державної фіскальної служби Віктор Кривицький в Facebook, відзначивши, що з початку року в зонах митного контролю накопичилася значна кількість авто.

"За інформацією, отриманою мною в ході робочої зустрічі з главою комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною, продовження пільгового періоду не планується", – написав він.

"Після 22 лютого 2019 року власники авто платитимуть за оформлення повну ставку акцизу. Зрозуміло, що розмір митних платежів суттєво зросте", – уточнив Кривицький.

Він також додав, що з травня 2019 року до порушників митних режимів - "транзит" і "тимчасове ввезення" - правоохоронці почнуть застосовувати жорсткі фінансові санкції аж до конфіскації транспортного засобу ".

Василь Артюшенко, ZN.UA

Кривицький закликав власників авто оперативно скористатися наданою законом пільгою (до 22 лютого) і можливістю безперешкодно користуватися європейським автомобілем.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

8 листопада Верховна Рада підтримала нові правила розмитнення автомобілів з європейської реєстрацією в Україні.

Закон передбачає введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його обсягу. Так, для бензинових двигунів об'ємом до 3000 і більше 3000 куб. см вводяться базові ставки відповідно €50 і €100. Для дизельних двигунів об'ємом до 3500 і більше 3500 куб. см вводяться базові ставки відповідно €75 і €150.

Рада ввела великі штрафи за порушення правил ввезення таких автомобілів на територію України.

Згідно з даними Державної фіскальної служби, в Україні в режим тимчасового ввезення потрапили 2,7 млн автомобілів.

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