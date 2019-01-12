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Пільгове оформлення "євроблях": в ДФС зробили заяву

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В Україні не планується продовження пільгового періоду для митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації.

Про це повідомив заступник голови Державної фіскальної служби Віктор Кривицький в Facebook, відзначивши, що з початку року в зонах митного контролю накопичилася значна кількість авто.

"За інформацією, отриманою мною в ході робочої зустрічі з главою комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною, продовження пільгового періоду не планується", – написав він.

"Після 22 лютого 2019 року власники авто платитимуть за оформлення повну ставку акцизу. Зрозуміло, що розмір митних платежів суттєво зросте", – уточнив Кривицький.

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Він також додав, що з травня 2019 року до порушників митних режимів - "транзит" і "тимчасове ввезення" - правоохоронці почнуть застосовувати жорсткі фінансові санкції аж до конфіскації транспортного засобу ".

Пільгове оформлення "євроблях": в ДФС зробили заяву

Василь Артюшенко, ZN.UA

Кривицький закликав власників авто оперативно скористатися наданою законом пільгою (до 22 лютого) і можливістю безперешкодно користуватися європейським автомобілем.

Пільгове оформлення "євроблях": в ДФС зробили заяву

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Авто на єврономерах
Місце
Україна
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