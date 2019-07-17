"Підводиться з колін": мережа висміяла величезні проблеми Криму

В окупованому Криму виникли проблеми у Керченського металургійного комбінату імені Войкова.
"Віджатий у березні 2017 року збройними гоблінцями завод у Керчі встає з колін. Проблеми у заводу почалися, як і у всього Криму, одразу після захоплення окупантами", – пише в Twitter блогер Кримський бандерівець.
За його словами, окупанти обіцяли місцевим жителям рай, проте ситуація у регіоні лише погіршилася.
"Маски-шоу – посилилися, а орки обіцяли рай. Рай виводив вату на мітинги", – підсумував блогер.
Крим. Віджатий в березні 2017 збройними гоблінцамі завод ім Войкова в Керчі встає з колін. Проблеми у заводу почалися, як і у всього Криму, відразу після захоплення окупантами. Але після маски-шоу - посилилися, а орки обіцяли рай. Рай виводив вату на мітинги >> https://t.co/KNlFzMTt3Z pic.twitter.com/4NPDNLYbLE- Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 16 липня 2019 р
Окупанти обіцяли місцевим жителям рай, проте ситуація в регіоні лише погіршилася
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.
Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".