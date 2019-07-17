"Підводиться з колін": мережа висміяла величезні проблеми Криму

В окупованому Криму виникли проблеми у Керченського металургійного комбінату імені Войкова.

"Віджатий у березні 2017 року збройними гоблінцями завод у Керчі встає з колін. Проблеми у заводу почалися, як і у всього Криму, одразу після захоплення окупантами", – пише в Twitter блогер Кримський бандерівець.

За його словами, окупанти обіцяли місцевим жителям рай, проте ситуація у регіоні лише погіршилася.

"Маски-шоу – посилилися, а орки обіцяли рай. Рай виводив вату на мітинги", – підсумував блогер.

Крим. Віджатий в березні 2017 збройними гоблінцамі завод ім Войкова в Керчі встає з колін. Проблеми у заводу почалися, як і у всього Криму, відразу після захоплення окупантами. Але після маски-шоу - посилилися, а орки обіцяли рай. Рай виводив вату на мітинги >> https://t.co/KNlFzMTt3Z pic.twitter.com/4NPDNLYbLE - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 16 липня 2019 р

Окупанти обіцяли місцевим жителям рай, проте ситуація в регіоні лише погіршилася

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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