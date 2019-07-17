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"Підводиться з колін": мережа висміяла величезні проблеми Криму

14.5т Читати матеріал російською

В окупованому Криму виникли проблеми у Керченського металургійного комбінату імені Войкова.

"Віджатий у березні 2017 року збройними гоблінцями завод у Керчі встає з колін. Проблеми у заводу почалися, як і у всього Криму, одразу після захоплення окупантами", – пише в Twitter блогер Кримський бандерівець.

За його словами, окупанти обіцяли місцевим жителям рай, проте ситуація у регіоні лише погіршилася.

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"Маски-шоу – посилилися, а орки обіцяли рай. Рай виводив вату на мітинги", – підсумував блогер.

Окупанти обіцяли місцевим жителям рай, проте ситуація в регіоні лише погіршилася

Окупанти обіцяли місцевим жителям рай, проте ситуація в регіоні лише погіршилася

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Валевич Борис
Валевич Борис
Сволочи не благодарные ....... их спасли от фашистов и хунты, вернули в родную гавань, а они еще и ропщут, плетей им собакам!
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Grin Ivan
Grin Ivan
читал смеялся. Вы главное верьте.
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Grin Ivan
Grin Ivan
Очередная перемоха. Читал бредни, смеялся.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Grin Ivan, Смех без причины - признак русского дурачины.
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