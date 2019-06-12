Підвищив тарифи в кілька разів і лобіював інтереси олігарха: хто у Зеленського відповідає за енергетику

У список кандидатів в нардепи від партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу" потрапив колишній член НКРЕКУ Андрій Герус.

У команді глави держави його представляють в якості експерта в сфері енергетики, однак на ринку він відомий як лобіст олігарха Ігоря Коломойського і винуватець подорожчання електроенергії.

OBOZREVATEL з'ясував, як і чому в Україні різко зросли тарифи на комуналку і чим відомий "головний по енергетиці" в списку "Слуги народу".

Тарифи зросли на захист олігархів

"Я працював у 2014-2015 роки в Національній комісії в сферах енергетики і комунальних послуг... Я був одним з тих, хто не тільки стверджував, а й розробляв модель підвищення тарифів на електроенергію для населення... Але якщо можна, з Youtube це виріжте", – заявив колишній член Нацкомісії з питань енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) Андрій Герус на одному з форумів.

Зараз Герус – активний учасник більшості дискусій про тарифи в Україні, 17-й номер у списку партії Зеленського, представник президента в Кабміні. Позиція Геруса, яку він неодноразово озвучував в ефірах, в тому числі і на "1+1" – український бізнес платить за електроенергію занадто багато, мовляв, навіть більше, ніж в деяких європейських країнах.

Правда, при цьому Герус забуває згадувати, що переплачує промисловість тільки з однієї причини – вони компенсують більш низькі ціни на "ток" для населення. Відбувається перехресне субсидування. Тобто ті, хто заробляє за допомогою електроенергії, платять і за себе, і за населення. Якщо такий принцип скасувати, тариф на "ток" для простих українців може зрости приблизно в 1,5 рази.

Андрій Герус

Будучи членом НКРЕКУ, Андрій Герус розробив і в складі комісії затвердив постанову №220. Вона передбачала підвищення цін на "ток" в п'ять етапів (останній закінчився в 2017-м). Що цікаво, рішення про підвищення тарифів на електроенергію ухвалили за Геруса і після цього комісія до цього питання не повертається.

Важливо також зазначити, що Андрій Герус не просто так є частим гостем на "1+1". Дрібний бізнес підвищення тарифів на електроенергію для промислових споживачів на собі не відчуває. У той же час великі споживачі, наприклад, феросплавний завод, через зростання цін на електроенергію додатково сплачує сотні мільйонів і навіть мільярди гривень. Якраз такі заводи є у власності власника "1+1" Ігоря Коломойського.

До речі, за проектом, який розробив Андрій Герус, в середньому тариф для населення зріс з 32,6 коп/КВт*год до 1,22 грн/кВт*год. При обліку поетапного зростання і обсягу споживання, з 2015-го українці переплатили за електроенергію 94,6 млрд грн.

Більшість публікацій Андрія Геруса в ЗМІ і на його офіційній сторінці в соцмережі пов'язано з формулою "Роттердам +" (формує ціну на вугілля для генерації електроенергії). При цьому зазначена формула впливає виключно на тарифи для промисловості. Фактично, експерт наполегливо відстоює інтереси великого бізнесу і закликає до підвищення цін на електроенергію для простих українців.

До речі, до формули "Дюссельдорф +" (по ній рахували тариф на газ для населення), Андрій Герус ставиться позитивно. У своїй колонці у виданні "Економічна правда" він написав, що імпортний паритет у формуванні тарифів на газ виправданий. "Україна кілька десятиліть є імпортером газу. Таким чином, ціна внутрішнього ринку, сегмент "промисловість", де немає державного регулювання, вирівнюється до ціни останнього кубометра, необхідного для задоволення попиту. Цей "останній кубометр" імпортується, тому на нерегульованому ринку встановлюється ринкова ціна на рівні імпортної", – пояснив Герус.

Виступає проти ринку

Зв'язок Геруса і Коломойського простежується і в одним не менш важливому питанні. Андрій Герус виступив проти запуску ринку електроенергії. Верховна Рада ще кілька років тому ухвалила відповідний закон, більш того, відкриття ринку підтримує і Кабмін, і європейські партнери.

Ринок електроенергії – важлива частина енергетичної інтеграції з ЄС. Однак цю думку не розділяє Ігор Коломойський. У своїх інтерв'ю він неодноразово заявляв, що це нібито може привести до значного зростання цін. І хоча прем'єр Володимир Гройсман вже заявив, що для населення ціна рости не буде і Кабмін ухвалить спеціальну постанову, якою зобов'яже постачальників зберегти ціни для простих українців, слова Коломойського фактично повторює і "головний по енергетиці" в команді Коломойського – Герус.

Але і тут він захищає інтереси не споживачів, а феросплавних заводів, якими володіє Коломойський. Ринок створить конкурентні умови, можливість вибору і, фактично, знищить будь-які маніпуляції і ручне регулювання. І Коломойському, мабуть, це невигідно. А разом з ним і Андрію Герусу.

До слова, левова частка виборців Володимира Зеленського очікувала, що нова влада в його особі, в тому числі, знизить тарифи на комунальні послуги. Однак в результаті в команду президента, а вже незабаром – і до Верховної Ради – від його імені потраплять люди, які в першу чергу лобіюють інтереси олігархів і заради цих інтересів готові одним рішенням в кілька разів підняти тарифи.

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