Підвищення зарплат для українців скасували: скільки отримуватимемо у 2021 році

В Україні уряд переніс підвищення мінімальної заробітної плати з липня на грудень 2021 року. Це призведе до того, що українці, які отримують менше ніж 6,5 тис. грн, втратять близько 2,5 тис. грн.

У Кабінеті міністрів вважають, що завдяки такому рішенню вони зможуть заощадити на зарплатах бюджетникам. Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Водночас більшість експертів сходиться на думці, що середні зарплати українців зростуть у будь-якому разі.

Як зростатимуть середні зарплати:

у 2021-му – 13 632 грн;

у 2022-му – 15 414 грн;

у 2023-му – 17 169 грн.

Однак варто враховувати, що інфляція становитиме близько 7,4%. Наприклад, якщо ви нині заробляєте 13 тис. грн, то наступного року ваша зарплата повинна становити близько 14 тис. У такому разі підвищення покриє рівень інфляції, у зворотному ж – реальний розмір доходу знизиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна досягла нового історичного максимуму за розміром середньомісячної доларової заробітної плати – 428 доларів.