Підвищення ціни на газ в Україні: США дали оцінку новому тарифу

В Україні старі ціни на газ не відповідали дійсності, тому рішення Кабінету міністрів про підвищення тарифів із 1 листопада було вимушеним заходом.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" спеціальний представник Державного департаменту США із питань України Курт Волкер. Він підкреслив той факт, що підвищення ціни не зачепить сім'ї із низьким доходом, оскільки різницю перекриє субсидія.

"Ціни на газ не відповідали дійсності. Звичайно, у зимовий період, коли настане холодна погода, підвищення цін може викликати труднощі у деяких людей. Наскільки я розумію, уряд реалізує досить значну програму субсидій для сімей із низьким доходом, що має компенсувати їм високі ціни. Завдяки цьому сім'ї з невисоким доходом не повинні у тій мірі відчути підвищення цін, як могли б", — заявив Волкер.

Спецпредставник вважає, що після такого кроку уряду в Україні стартує структурна реформа енергетичного сектора і всієї економіки.

"Це необхідно було зробити, оскільки цей сектор не настільки стійкий, як був колись. Це ж рішення сприятиме стабільності в енергетичній сфері. І, як я уже сказав, система субсидій від уряду повинна буде компенсувати можливий негативний ефект такого рішення для населення", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 1 листопада 2018 року по 1 травня 2019 року ціна на газ для населення повинна становити 8550 грн за 1 тис. куб. м. Але вже з 1 січня 2020-го може досягти 12 314 гривень.

Підвищення тарифу на газ в Україні на 23,5% (до 8,55 грн за куб) називалося тільки першим кроком на шляху до ринкових цін. Раніше OBOZREVATEL розповідав про деталі поетапного зростання цін на газ в Україні.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що вимушене підвищення ціни на газ, а значить на тепло і воду, не позначиться на сумі оплати за комунальні послуги для тих, хто має субсидію.