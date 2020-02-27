Підвищення ціни на електроенергію для населення потрібно починати з тих, хто здатен заплатити – Євдокимов

Підвищення цін для побутових споживачів до рівня цін на струм для промисловості потрібно починати з тих, хто здатен заплатити. Про це заявив директор державного підприємства "Оператор ринку" Володимир Євдокімов.

"Давайте від початку, щоб це навантаження не лягло на кінцевих споживачів, тих, хто не може заплатити. А ті, хто може заплатити, вже будуть думати трошки про ефективність, збереження, зменшення своєї платіжки за рахунок того, що щось обмежувати, регулювати своє споживання", – зазначив Євдокімов.

Нагадаємо, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна має відмовитись від перехресного субсидування, ціни на електроенергію для населення потрібно підвищити до рівня цін струму для промисловості.

Раніше директор-засновник компанії Expro Consalting Геннадій Кобаль наголосив, що скасування перехресного субсидіювання і вирівнювання тарифів на електроенергію для населення та промисловості – це зобов'язання України перед ЄС.

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