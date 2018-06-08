Підвищення цін на газ в Україні: Гройсман розповів про вимогу МВФ

Підвищення вартості газу для населення до рівня промислових цін залишається серед вимог Міжнародного валютного фонду.

"Це дуже чутливе питання. Ви знаєте, що воно дуже складне і дуже негативно сприймається суспільством... Така вимога міжнародних партнерів про вирівнювання цін всередині країни", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, виступаючи у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

За його словами, простої відповіді на це питання немає. При цьому Гройсман зазначає, що Україна потребує міжнародної підтримки, оскільки змушена обслуговувати борг, накопичений з 2006 по 2013 роки.

"Але з іншого боку я бачу, що ми можемо продовжувати реформи, і економіка буде рости. Ми можемо вийти на зростання + 5%", - повідомив прем'єр.

Він зазначив, що це дасть можливість підвищити якість життя українців. Гройсман також закликав народних депутатів не зловтішатися на темі цін на газ.

"Я шукаю вихід, щоб обслуговувати зовнішні борги - з одного боку, а з іншого боку - щоб українці з низькими доходами не відчули підвищення", - резюмував глава уряду.

За інформацієюOBOZREVATEL, в ході останніх переговорів, Міжнародний валютний фонд висунув Україні вимогу підвищити ціни на газ для населення до 11,47 грн за кубометр вже в жовтні поточного року. Зараз українці платять 6,96 грн за кубометр. Таким чином, до осені ціни на блакитне паливо можуть зрости на 65%.

При цьому 30 травня Кабінет міністрів продовжив дію спеціальних зобов'язань НАК "Нафтогаз України" на постачання населенню і підприємствам теплокомуненерго природного газу без зміни поточних цін.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, на скільки в Україні може вирости тариф на газ і на що це вплине.