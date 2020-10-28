Підвищення тарифу на передачу електроенергії змусить підприємства скоротити працівників, – Гольченко

Рішення НКРЕКП підвищити тариф на передачу електроенергію призведе до зростання собівартості продукції хімічної промисловості і змусить їх знижувати витрати за рахунок звільнення працівників. Про це заявив віце-президент Союзу хіміків України Ігор Гольченко.

За його словами, у разі підвищення тарифу на передачу електроенергії, собівартість продукції хіміків різко зросте. "Для нас це подорожчання собівартості продукції", - підкреслив Гольченко.

Він вважає, що в такій ситуації хімічні підприємства змушені будуть шукати можливості для зниження собівартості продукції, щоб зберегти конкурентоспроможність. На думку Гольченка, це призведе до скорочення працівників підприємств.

"Ми рахуємо кожну копійку, і з 2016 року по 2019 рік 8 тис.робочих місць втратила. Ми конкуруємо і знаходимо якісь внутрішні резерви",-пояснив Гольченко.

Як відомо, для розрахунку з боргами перед "зеленою" генерацією НКРЕКП пропонує з 1 грудня підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн / МВт-год до 313,07 грн / МВт-год, тобто на 30%.

Промисловці і бізнес виступили проти цього рішення. Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, зростання безробіття і падіння економіки. А глава секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму викличе черговий виток зростання цін на товари і послуги.

У свою чергу провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язання з погашення боргів перед ними. Крім того, вони відзначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України через тиск банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За даними з судових реєстрів, вже більше 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.