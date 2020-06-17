Підвищення ренти на видобуток руди призведе до зупинки металургії, – ЗМІ

Підвищення в півтора рази ренти на видобуток залізної руди призведе до зупинки металургійних підприємств і звільнення їх працівників.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гра з вогнем: чим для бізнесу в кризу небезпечно підвищення податкових ставок".

РБК-Україна нагадало, що в кінці травня президент Володимир Зеленський підписав який наробив галасу в бізнес-середовищі закон про внесення змін у Податковий кодекс (так званий законопроект №1210), яким, серед іншого, передбачено підвищення в півтора рази ставок рентної плати за видобуток залізної руди. На думку видання, такий крок призведе до істотного зростання цін на руду, з-за чого зростуть витрати металургійних підприємств.

Видання підкреслює, що підвищення ренти особливо болісно вдарить по металургам зараз, в умовах коронакризиса, коли попит на їхню продукцію на світових ринках серйозно впав, а обвал цін прискорилося. У результаті вітчизняні металурги стануть менш конкурентоспроможними і почнуть скорочувати виробництво, а також звільняти працівників.

"Після підвищення ренти на видобуток руди собівартість української металопродукції виросте, з-за чого вона буде менш конкурентною. І в такій ситуації цілком очікуваною реакцією метпідприємств стане скорочення виробництва, аж до повної зупинки, а також звільнення персоналу", - прогнозує РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше компанія ArcelorMittal закликала депутатів відстрочити на рік підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди, що передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект №1210). У компанії підкреслили, що підвищення рівня рентної плати зараз призведе до втрати ринків збуту та джерел валютних надходжень, скорочення робочих місць, суттєвому зменшенню платежів у державний і місцеві бюджети, а також погіршення стану економіки.

З закликом скасувати норму про підвищення ренти на видобуток руди чи відкласти її введення в дію на рік виступили також "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат", "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча", "Запорізький залізорудний комбінат".