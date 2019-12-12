Підвищення прожиткового мінімуму в Україні: економіст прояснив ситуацію

Кабінет міністрів України зможе істотно збільшити прожитковий мінімум не раніше 2021 року.

Про це в ефірі ObozTV заявив економіст Ілля Несходовський, коментуючи плани прем'єр-міністра Олексія Гончарука подвоїти прожитковий мінімум – до 4200 грн.

"Збільшити вони не зможуть, тому що вже закладено показник у державному бюджеті. Він розрахований і визначений, там буде зростання три рази, але не втричі. Зростання буде мінімальним, всього на кілька відсотків. Це передбачено", – зазначив Несходовський.

Економіст нагадав, що 11 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон про держбюджет, тому переглядати його вже не будуть.

"Це означає, що якщо і буде піднято прожитковий мінімум, то тільки з 2021 року, а не 2020-го", – пояснив він.

Як пояснив експерт, закон, який у середу був розглянутий у Кабінеті міністрів, покликаний "відірвати окремі статті витрат або показники, які необґрунтовано прив'язані до прожиткового мінімуму".

"Наприклад, зарплата окремих суддів визначається за кількістю розмірів прожиткових мінімумів, що, звичайно, необґрунтовано. Є й інші виплати, необґрунтовано прив'язані до прожиткового мінімуму", – розповів Несходовський.

"Але є і виплати, прив'язка яких абсолютно обґрунтована. Відв'язувати їх неможливо, це передбачено Конституцією. Наприклад, Конституція прямо визначає, що розмір мінімальної пенсії не може бути меншим за прожитковий мінімум. Тут залишається питання, тому що істотне збільшення прожиткового мінімуму автоматично призведе до істотного збільшення витрат Пенсійного фонду", – додав він.

slavdelo.dn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прожитковий мінімум з 1 січня 2020 року збільшиться на 162 грн і складе 2027 грн. З 1 липня – 2118 грн, з 1 грудня – 2189 грн.

Міністерство соцполітики раніше розробило законопроект, який дозволить збільшити прожитковий мінімум і при цьому не підвищувати витрати на соціалку. У законопроекті хочуть встановлювати оклади не у відсотковій або кратній залежності до відповідного прожиткового мінімуму, а затверджувати щороку в законі про Державний бюджет на відповідний рік.

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