Підвищення пенсійного віку в Україні: Шмигаль поставив крапку

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом не вимагає від українського уряду проведення структурних реформ, зокрема, щодо підвищення пенсійного віку.

Про це він сказав в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", додавши, що програма буде схвалена Радою директорів фонду найближчими днями (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Вона не вимагає від нас і там немає умов щодо здійснення структурних реформ. Там прописані структурні дії, які Україна має виконувати з МВФ або без нього, тому що ми рухаємося в бік цивілізованого світу", – запевнив голова уряду.

Шмигаль запевнив, що пенсійний вік в Україні не підніматимуть

За його словами, вказані в програмі умови "абсолютно збігаються" з напрямками реформ, які відбуваються в Україні й відбуватимуться далі, попри кризові явища

"Жодної мови про підвищення пенсійного віку не ведеться і не може вестися, крапка", – підкреслив Шмигаль.

Крім цього, прем'єр пояснив, що перший транш від МВФ країна може отримати вже 6 червня. Програма передбачена на 18 місяців, кредит за програмою stand by в сумі 5 мільярдів доларів дається на п'ять років.

"Він дасть нам можливість рухатися спокійно в подоланні тих наслідків коронакризи, які вже є. Перший транш прописано на 1,9 мільярда доларів у червні місяці, 5-6 числа очікуємо, далі на осінь 1,6 мільярда і в наступному році – 1,5 мільярда доларів", – зазначив Шмигаль, додавши, що така програма співпраці з МВФ дасть Україні можливість отримати кредити також від інших міжнародних партнерів.

Як писав OBOZREVATEL, Україна вже в перший тиждень червня може отримати кредитний транш від МВФ. Гроші дадуть на п'ять років і під 2,6% річних. Проте країні доведеться піти на певні кроки, виконуючи умови Фонду.