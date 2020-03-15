Підвищення пенсій в Україні: в "Слузі народу" назвали кілька варіантів

Народна депутатка України від "Слуги народу" Євгенія Кравчук запевнила, що індексація пенсій в 2020 році відбудеться – проте не виключено, що за кілька етапів.

"Наприклад, можуть розпочати в першому півріччі, а в другому півріччі – провести другу індексацію. Розбити на дві хвилі", – розповіла Кравчук в ефірі ObozTV. Вона також не виключила, що з 2021 року може бути встановлена фіксована дата щорічного перегляду пенсійних виплат.

"Пенсії будуть проіндексовані в цьому році, – пообіцяла Кравчук. – Треба реалістично оцінити можливості державного бюджету... Але індексація пенсії – це захищена державою стаття".

Вона також пояснила, чому в Україні всі очікували перерахунку пенсій з 1 березня.

"Раніше всі пенсіонери звикли, що 1 березня відбувалася індексація. Але ще уряд Гройсмана ухвалив законопроект, що можна проводити індексацію в будь-яку дату. Думаю, що ми вже з наступного року повернемо – щоб була чітка дата зафіксована, і щоб люди могли планувати, що саме з такого числа збільшиться пенсія", – зазначила нардепка.

За її словами, також зараз обговорюється варіант додаткового підвищення пенсій людям у віці 80 років і старше.

"Зазвичай саме у них найнижча пенсія. І вони вже не можуть працювати в цьому віці. Якщо пенсіонери в 65 років ще можуть працювати і отримувати додатковий дохід, то вже у віці 80+ і найменша пенсія, і найбільш незахищена категорія. Хотілося би, щоб уряд додатково звернув на них увагу. Але нам треба реалістично підходити до можливостей державного бюджету", – уточнила Кравчук.

В "Слузі народу" пообіцяли підвищити пенсії до кінця року rubic.us

Як писав OBOZREVATEL, новий міністр соцполітики Марина Лазебна пообіцяла, що робота над індексацією пенсій в Україні розпочнеться з 1 квітня. За її словами, до кінця року близько 11 мільйонів пенсіонерів отримають збільшені пенсії.

Раніше уряд Олексія Гончарука вирішив не підвищувати виплати в березні, оскільки терміни індексації офіційно не встановлено. Гончарук заявив, що перерахунок пенсій буде проведено протягом року.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!