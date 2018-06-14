Підвищення пенсій, новий курс і "червоні списки" в лікарнях: як життя українців зміниться у липні

Українців з великими боргами включать до "чорного списку" НБУ, вони не зможуть отримати кредит у жодному з банків. Крім того, з 1 липня уряд підвищить соціальні стандарти, а в медустановах запрацює новий принцип фінансування "гроші йдуть за пацієнтом".

OBOZREVATEL з'ясував, як життя українців може змінитися у липні.

Що буде з цінами: квартири, долар і бензин

Нафта на світових ринках поступово дорожчає, паралельно зростає і вартість світлих нафтопродуктів. З огляду на те, що Україна залежить від імпорту, уникнути за таких умов подорожчання бензину буде складно. Експерти нафтового ринку прогнозують: літр бензину марки А-95 може подорожчати до 32 грн (на даний момент літр продається за ціною 31,1-31,3 грн).

"Що стосується автогазу, то там ціна також неминуче зростатиме. Знов-таки не варто забувати, що абсолютно з усього палива ми повністю залежимо від імпорту з Білорусі та з РФ", - розповів OBOZREVATEL експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук.

У той же час прогнози щодо курсу долара оптимістичніші. Долар може подешевшати до 25-26,5 грн/$, впевнений старший аналітик Forex Club Андрій Шевчишин. У той же час старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб вважає, що ймовірніший курс - 26-26,5 грн/$.

Як відомо, долар в Україні влітку дешевшає через зростання валютних виручок, зниження ділової активності, імпорту. Серед негативних факторів - можлива відсутність позитивних новин від МВФ. Однак гривня може різко девальвувати через відсутність кредиту вже у наступному році. На даний момент обсяги золотовалютних резервів (ЗВР) дозволяють Нацбанку виходити на внутрішній ринок і утримувати стабільний курс.

На ринку нерухомості ситуація також стабільна. Так, традиційно липень - "мертвий сезон". Попит падає, а пропозиція не змінюється.

Ріелтор Максим Бабуряк впевнений, що власники житла не будуть знижувати ціни, оскільки вони і зараз перебувають на рівні практично собівартості, проте маневрів для торгу стане більше.

Соціальні стандарти: підвищать пенсії і перерахують прожитковий мінімум

Мінімальну пенсію з 1373 до 1435 грн підвищать 1 липня. В результаті українці отримають надбавку від 1 до 620 грн. Так, максимальна пенсія не може бути вища за 10 мінімальних. На даний момент це 13,7 тис. грн, а після індексації - 14,35 тис. "Розбагатіють" і ті, хто зараз отримує менше 1435 грн.

Близько 300 тис. українців на даний момент живуть з мінімальною пенсією - всі вони за липень отримають на 62 грн більше. Ще понад півмільйона людей "розбагатіють" на суму від 1 до 61 грн. Це ті, хто отримує більше мінімалки, але менше 1435 грн.

Крім пенсії, індексація торкнеться і прожиткового мінімуму. Його розрахунковий розмір збільшиться з 1700 до 1777 грн. До прожиткового мінімуму прив'язані посадові оклади чиновників, виплати військовослужбовцям, частина штрафів та навіть субсидії. Для прикладу, при доході сім'ї з трьох осіб у 10 тис. грн за прожиткового мінімуму у 1700 грн обов'язковий платіж складе 1441,7 грн, а при 1777 грн - вже 1319,5 грн. Відповідно, якщо дохід сім'ї не зростає, а прожитковий мінімум збільшується, пропорційно зростає і субсидія.

"Поганих" пацієнтів включать до "червоних списків"

З липня в Україні фінансувати медустанови будуть за принципом "гроші йдуть за пацієнтом". Чим більше декларацій підписали з лікарем, тим вищою буде його зарплата. Якщо пацієнти не підписали декларації, на них будуть виділяти замість належних від 370 до 1480 грн/рік всього 240 грн.

Всіх українців без декларацій внесуть до "червоного списку". Обслуговуватися вони зможуть лише за місцем реєстрації. Якщо прийти до будь-якої іншої лікарні - в першу чергу запропонують заповнити декларацію, а вже після цього - медичне обслуговування.

До слова, в теорії і приватні клініки можуть стати частиною "Електронного здоров'я". Однак жодна з них не згодна працювати з такими тарифами. В одній з великих мереж клінік пояснили: у приватній лікарні пацієнт лише за один візит платить 300-500 грн, а якщо підписати декларацію, він практично за таку ж суму зможе ходити до терапевта цілий рік.

У 2018 році медична реформа торкнеться лише первинної медицини (сімейний лікар, терапевт, педіатр). Тепер лікарі отримуватимуть гроші тільки за конкретних пацієнтів - скільки прийняв, стільки й отримав. Зібрані гроші лікарня розподілить на зарплати лікарям і медсестрам та інші витрати.

Боржники потраплять до реєстру НБУ

З 1 липня в Україні повноцінно запрацює кредитний реєстр НБУ. І банки, і Фонд гарантування вкладів повинні вносити інформацію про великих боржників (борг від 100 мінімальних зарплат) до реєстру і не видавати таким клієнтам кредитів. Це, на думку фінансового консультанта Василя Невмержицького, може привести до необхідності докапіталізації банків на 10-15%.

Варто зазначити, що подібні реєстри існували і раніше, щоправда, участь в них не обов'язкова і потрапляла до них інформація не від усіх банків. Експерт упевнений: введення єдиного "списку" призведе до того, що від частини клієнтів банкам доведеться відмовитися.

У той же час представник "ОТП Банк" Сергій Ілюченко більш оптимістичний у своїх оцінках. На його думку, обов'язковий реєстр для всіх банків навпаки зменшать витрати на перевірку кредитоспроможності позичальників. Щоправда, певних витрат фінустановам все ж доведеться зазнати - для того, щоб налагодити систему подачі до реєстру інформації.

"Для підключення і підтримки передачі даних до реєстру будуть потрібні одноразові інвестиції у зміну інформаційних систем і процесів банків. У середньостроковій перспективі витрати окупляться зниженням кредитних збитків", - розповідає Ілюченко.

Введення реєстру може стимулювати банки швидше "розібратися" з недобросовісними клієнтами.

Також українцям доведеться підписувати в банках додаткові документи - угоду про те, щоб інформація про них потрапляла до єдиного реєстру. Ті, хто такий документ не отримає, ризикує зовсім залишитися без кредиту. Відмовитися від наповнення реєстру фінустанови не можуть.