Підвищення екоподатку без його цільового використання перешкоджає екомодернізаціі
Підвищенням ставок екоподатку держава не стимулює підприємства проводити екомодернізацію. Такі кроки лише перешкоджають її проведенню. Про це написав аналітик GMK Center Андрій Глущенко в своєму блозі на сайті "Ліга".
"Підвищуючи ставки екологічного податку, держава зменшує вільні кошти підприємств, які могли б використовуватися для фінансування екологічних проектів. Виходить парадокс: хотіли простимулювати підприємства проводити екомодернізацію, а за фактом перешкоджаємо їй", - написав Глущенко.
За його словами, отримані від екоподатку кошти держава не використовує за призначенням у повній мірі. Зокрема, в 2018 році до зведеного бюджету надійшло 4,9 млрд грн від сплати екологічного податку. За цей же період капітальні інвестиції сектора державного управління і оборони в природоохоронні заходи склали лише 625 млн грн.
"Виходить, держава спрямовує на охорону навколишнього природного середовища набагато менші суми, ніж зібрано екоподатку", - підкреслює Глущенко.
Він вважає, що приватні підприємства могли б ефективніше використовувати перераховані в бюджет кошти, реалізувавши більше проектів, якби ці гроші залишалися в розпорядженні підприємств.
"В Україні підприємства і так інвестують в охорону навколишнього середовища більше, ніж держава: 9,4 млрд грн проти 625 млн грн в 2018 році, за даними Держстату", - повідомив Глущенко.
На його думку, держава повинна створювати умови, які дозволяли б підприємствам самим нарощувати обсяги інвестицій у природоохоронні проекти. Зокрема, Європейська Бізнес Асоціація пропонує дозволити підприємствам використовувати до 70% нарахованого екоподатку для фінансування екологічних проектів.
Раніше, президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що коштам від збору екологічного податку необхідно повернути цільовий характер і направляти їх виключно на екологічні проекти.