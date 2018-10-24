Підвищать ще на 40%: МВФ висунув Україні жорстку вимогу щодо ціни на газ

Програма співпраці України з Міжнародним валютним фондом передбачає доведення ціни на газ до ринкової, а це означає, що за домовленостями ціна має зрости ще на 40%.

Як розповіли OBOZREVATEL наближені до переговорного процесу джерела, МВФ у ході дискусій змінив позицію "тариф повинні сформувати на рівні імпортного паритету" на "треба вирівняти ціни для промисловості і населення".

Зазначається, що останній пункт нібито означав підвищення цін на понад 30%, тоді як прем'єр-міністр Володимир Гройсман, за словами джерела, намагався домовитися про підвищення приблизно на 13%.

"У МВФ погодилися на поетапне підвищення цін до ринкових. У наступному році це буде приблизно 80% ринкової ціни, зараз — понад 60%. Тобто населення в цьому році купуватиме за ціною приблизно на 40% нижчою за ринкову, в наступному — на 20% нижчою за ринкову", — розповіло джерело.

Як повідомлялося, 19 жовтня Кабінет міністрів під час позачергового засідання одноголосно прийняв рішення підвищити тариф на газ на 23,5%. Головна причина — наполеглива рекомендація з боку МВФ. Без подорожчання газу Україна б не отримала черговий кредитний транш і не змогла б обслуговувати держборг.