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Підвищать ще на 40%: МВФ висунув Україні жорстку вимогу щодо ціни на газ

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Програма співпраці України з Міжнародним валютним фондом передбачає доведення ціни на газ до ринкової, а це означає, що за домовленостями ціна має зрости ще на 40%.

Як розповіли OBOZREVATEL наближені до переговорного процесу джерела, МВФ у ході дискусій змінив позицію "тариф повинні сформувати на рівні імпортного паритету" на "треба вирівняти ціни для промисловості і населення".

Зазначається, що останній пункт нібито означав підвищення цін на понад 30%, тоді як прем'єр-міністр Володимир Гройсман, за словами джерела, намагався домовитися про підвищення приблизно на 13%.

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"У МВФ погодилися на поетапне підвищення цін до ринкових. У наступному році це буде приблизно 80% ринкової ціни, зараз — понад 60%. Тобто населення в цьому році купуватиме за ціною приблизно на 40% нижчою за ринкову, в наступному — на 20% нижчою за ринкову", — розповіло джерело.

Як повідомлялося, 19 жовтня Кабінет міністрів під час позачергового засідання одноголосно прийняв рішення підвищити тариф на газ на 23,5%. Головна причина — наполеглива рекомендація з боку МВФ. Без подорожчання газу Україна б не отримала черговий кредитний транш і не змогла б обслуговувати держборг.

Читайте всі новини по темі "Ціна на газ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ціна на газ
Місце
Україна
Об'єкти
газУкраїнаМВФ
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Опять нерабам заграничные хозяева указывают что им надлежит делать. СУГС три раза! Явно не зря скакали на майдане за пригоршню печенюшек
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Файбер Моня
Файбер Моня
".. У зв`язку з рiзким покращенням рiвня життя в Українi, ще знаходяться в нас такi люди, котрi цього ще не зрозумiли i тому нам треба запровадити ще бiльш покращення..", - А. Парубiй. ))
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Andreev Andrey
Andreev Andrey
Чтобы стать свободными, нужно платить рыночную цену. И уже никто не сможет шантажировать. Дотация и субсидия путь к рабству.
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