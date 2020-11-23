Бізнесу потрібні кредити під 0% і жодного "Великого будівництва", – Гройсман

В Україні ще у березні місяці – на самому початку боротьби з пандемією коронавірусу – потрібно було починати підтримувати бізнес кредитами під 0% і відмовлятися від президентської програми "Велике будівництво".

Про це заявив експрем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю "Дзеркалу тижня". На його думку, через зволікання влади зараз залишилося не так багато інструментів підтримки.

"У будь-якому випадку потрібно фінансовим ресурсом підтримати економіку. Бізнесу сьогодні дуже важко. Безробіття зростає, доходів у людей немає, соціальні пакети скоротили. Тобто були ухвалені абсолютно неправильні управлінські рішення. Це все потрібно міняти. Не треба давати бізнесу кредити під 9%, щоб вони платили цими грішми людям зарплати. Потрібні були кредити під нуль і жодного "Великого будівництва". Потрібні податкові канікули для бізнесу, плюс – шукати інші компенсаторні механізми", – сказав Гройсман.

Експрем'єр зазначив, що якщо влада не почне підтримувати підприємців, бюджет і надалі втрачатиме доходи.

"Але при цьому, не допомагаючи, ми втрачаємо не тільки доходи, а й сам бізнес. Якщо ми не підтримали підприємство, то воно впало разом з усіма своїми робітниками. Все просто насправді. Можна зробити реструктуризацію боргів, так, маса варіантів. Але замість того, щоб шукати оптимальний, уряд почав створбвати проблеми людям з касовими апаратами. Безумовно, у великих супермаркетах це потрібно зараз, тому що там банально ухиляються від сплати податків. Але скажіть, на ринку невеликої громади чи своєчасно зараз завантажувати підприємця, який ледве зводить кінці з кінцями. Де він візьме гроші на бухгалтера і касовий апарат?" – підсумував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 листопада монобільшість Верховної Ради вдруге провалила законопроєкт №4313-Д, який передбачає відстрочку на 1 рік обов'язкового використання РРО для фізосіб-підприємців.

Того ж дня у центрі Києва виникли бійки учасників акцій протесту з поліцією: у будівлі Кабінету міністрів протестували підприємці та представники бізнесу "Кабмін на карантин!", а біля Верховної Ради протестували підприємці з вимогою скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також ухвалити законопроєкти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.

Пізніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський і співробітники ОПУ візьмуть на контроль ситуацію з обов'язковим запровадженням касових апаратів (РРО).