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16 квітня • оновлено в 11:49
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Підтримка експорту має бути ключовим пунктом антикризового плану уряду – Гончаренко

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Підтримка експортоорієнтованих галузей має стати ключовим пунктом антикризового плану уряду, адже втрата експорту загрожує колапсом в економіці країні. Про це заявив народний депутат України, член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Це має бути один з найголовніших розділів антикризового плану уряду – підтримка експортноорієнтованих галузей", – сказав Гончаренко.

За його словами, втрата експорту означатиме різке зменшення притоку валюти в країну, що спричинить падіння національної грошової одиниці та фактично призведе до фінансового колапсу.

"Без цього (підтримки експорту. – Ред.) в нас будуть великі проблеми. Бо всі країни намагаються боротися за експорт, бо це є робочі місця, іноземна валюта і підтримка національної грошової одиниці. Його втрата означає падіння національної грошової одиниці. Це фактично колапс", – сказав Гончаренко.

Нагадаємо, раніше президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що підтримка експорту в період кризи повинна бути пріоритетом для влади, тому важливо забезпечити нормальні умови для логістики, а також підкреслив, що стабільна робота експортоорієнтованих підприємств дозволить Україні вистояти під час світової економічно-фінансової кризи.

Зі свого боку ексміністр промполітики Валерій Мазур наголосив на необхідності надати нині пріоритет в обслуговуванні на залізниці та в портах підприємствам-експортерам, які забезпечують приплив валюти в країну.

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Мир Миру
Мир Миру
НАРЕШТІ, в "Європейській солідарності" заговорили правильно.
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Економіка

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