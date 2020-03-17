Підтримка бізнесу в умовах кризи: міністр економіки Петрашко розповів про пріоритети

Призначений міністр розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко розповів про основні пріоритетні напрямки роботи міністерства – це підтримка українського бізнесу в умовах кризи.

Про це він заявив у вівторок, 17 березня, під час виступу у Верховній Раді.

"Бачу пріоритетними в економіці два напрямки: підтримати і збалансувати українського виробника в ситуації, коли ринки будуть закриватися. Тому важливо допомогти бізнесу зберегти робочі місця, зберегти заробітні плати. Друге - це зробити фундаментальні основи, щоб український бізнес відчував себе добре. Якщо український бізнес в Україны буде добре себе почувати, то прийдуть і іноземні інвестиції ", - підкреслив він.

Він зазначив, що будуть проводитися і системні речі: продовження політики дерегуляції, зменшення тиску на бізнес. "I зробити, щоб бізнес мінімально спілкувався з державою, а займався тим для чого він був створений", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр Денис Шмигаль відзначав, що Україна входить в глобальну економічну кризу, викликану поширенням нового китайського коронавірусу у світі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся