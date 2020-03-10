Підраховані витрати українських партій: лідери РПЛ і "Слуга народу"

Всього українські партії витратили в минулому році близько 2,5 млрд гривень. З них 63% витрат - це оплата парламентської і президентської виборчих кампаній.

Про це повідомляє Комітет виборців України, посилаючись на фінзвіти партій, представлені в НАЗК.

Так, Радикальна партія Олега Ляшка протягом року витратила на статутну діяльність 493 млн грн, "Слуга Народу" - 479 млн. На третьому місці за витратами ВО "Батьківщина" - 375 млн. За нею розташувалися "Європейська солідарність" - 270 млн і "Голос"- 255 млн.

Менші витрати у "Опозиційного блоку" - 179 млн, "Української стратегії Гройсмана" - 117 млн, і ВО "Свобода" - 100 млн. Партія "Сила і честь" витратила 35 млн, "Партія Шарія" - 9 млн.

Всього українські партії витратили у 2019 році близько 2,5 млрд гривень. З них 63% витрат - це оплата парламентської і президентської виборчих кампаній.

"Отримані дані розвінчують міф про сліпу віру в нові обличчя. Як і раніше успіх на виборах вимагає серйозних фінансових вливань. Фінансовий звіт" Слуги народу "підтверджує цю тезу. Організація виборів вимагає значних коштів і жодна партія не може повністю покладатися тільки на роботу власних волонтерів, підтримку віртуальних Інтернет-команд або залучення громадян на низовому рівні. Українські вибори все ще залишаються надзвичайно дорогими і одного тільки ентузіазму партійного апарату або підтримки громадян мало дл проведення повномасштабної кампанії в рамках всієї країни ", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

До уваги бралися витрати партій, які на останніх парламентських виборах набрали понад 2% голосів. Дані без інформації про "Опозиційну платформу За життя", звіт якої не дає змогу оцінити загальні витрати за 2019 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державне управління справами запланувало підвищити витрати на загранвізіти президента Володимира Зеленського та його делегації з 41,2 млн грн до 79,1 млн грн.

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