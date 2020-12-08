Підприємцям в Україні роздадуть по 2000 гривень на дітей: які документи потрібні

В Україні фізичні особи-підприємці І та ІІ груп можуть отримати від держави допомогу на дітей до 10 років на період карантину. Виплата становитиме від 1770 до 2218 грн на місяць.

Як повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, за грошима можна звернутися до 31 грудня. До того ж, ті українці, які отримували допомогу в травні-серпні 2020 року, будуть отримувати її і надалі.

Ті, хто раніше не звертався по допомогу, повинні це зробити до 15 грудня. Підприємці можуть надати необхідні документи в управління соціального захисту населення, за місцем проживання.

Перелік документів:

заява, яка складається з персональних даних заявника, даних про дітей та даних для перерахування коштів;

копії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;

довідка з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);

копія документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);

копія рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Зокрема, заповнити електронну заяву можна за посиланням із фотокопіями необхідних документів.

Скільки грошей платитимуть

Сума допомоги встановлена у розмірі прожиткового мінімуму для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020 року, і виплачується щомісячно за повний місяць.

Станом на 1 січня 2020 року розмір прожиткового мінімуму становить:

на дітей віком до 6 років – 1779,00 грн,

від 6 до 10 років – 2218,00 грн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що сім’ям фізичних осіб-підприємців, які вимушені обмежити свою роботу через карантин, виплатять по дві тисячі гривень на дитину.

Загальне фінансування українських родин за цією програмою становитиме 1 млрд гривень.

На яку ще допомогу можна розраховувати українцям

Понад мільйон українців, які зупинили роботу на час карантину через пандемію коронавірусу, отримають фінансову допомогу в додатку "Дія".

Підприємці та працівники отримають допомогу від держави в розмірі восьми тисяч гривень. Загальний обсяг за цим напрямом становитиме 10 млрд гривень.

Допомогу отримають працівники або фізична особа-підприємець (ФОП), якщо її роботодавець має одну із шести категорій класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД):

47 – Роздрібна торгівля (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами)

55 – Тимчасове розміщення

56 – Діяльність із забезпечення стравами і напоями

59.14 – Демонстрація кінофільмів

90 – Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

93 – Діяльність у сфері спорту, організації відпочинку

Нагадаємо, в Україні мають намір запровадити жорсткий карантин, але без локдауну, з перших днів січня 2021 року. До кінця грудня 2020 року посилювати карантин не планують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський анонсував введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину й одноразову виплату в розмірі 8 тисяч гривень.

Він також заявив, що українцям анулюють податковий борг, якщо його сума менша ніж 3,06 тисяч гривень. Нововведення зачепить майже 4 млн українців. До того ж цей рік країна може закінчити з бюджетним дефіцитом в 150 млрд грн.