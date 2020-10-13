Штрафи за порушення карантину хочуть підвищити до 50 тисяч грн

В Україні планують підвищити штрафи для підприємців за недотримання карантину. Мова йде про стягнення від 31 до 51 тис. гривень за одне порушення.

Про це заявив "Громадському радіо" народний депутат від "Слуги народу", голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. За його словами, у Верховну Раду під час наступної сесії внесуть відповідний законопроєкт.

"Якщо, наприклад, це торговельний центр, то охорона не має пускати людей без маски. Деякі заклади не дотримуються обмежень, позакривати ми їх не можемо, це неправильно, економіка не витримає ще одного локдауну", – пояснив глава комітету.

Радуцький додав, що на нараді у президента підготували відповідний законопроєкт, який уже пройшов погодження у комітеті. Він також зауважив, що основною метою наради було зменшення кількості хворих і не допустити ситуації, при якій країна повернеться до локдауну.

Нагадаємо, що за кошти із спеціально створеного Фонду боротьби з COVID-19 досі не придбали жодного аппарату штучної вентиляції легень, які потрібні хворим з тяжким перебігом коронавірусу. Водночас з уже витрачених 25 млрд грн найбільше пішло на дороги, допомогу безробітним і виплати медикам, поліцейським і працівникам МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зростає кількість виявлених випадків зараження коронавірусом, що вже найближчим часом може призвести до нового посилення обмежень. Жорсткого локдауну, як це було в березні-травні, упевнені експерти, не буде, але водночас обмежень так чи інакше не уникнути.

Крім того, цього разу нові рішення можуть привести до зміцнення гривні, а не девальвації, як це було кілька місяців тому.