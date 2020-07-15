'Підприємці отримають по є-балу': в Росії осоромилися у прямому ефірі

У Росії керівник однієї з громадських організацій, розповідаючи, як стати підприємцем, потрапив у незручну ситуацію, заявивши, що після сплати податків людина "отримає по є-балу".

Випадок стався в прямому ефірі ютуб-каналу "Мій бізнес". Керівник Бюро з захисту підприємців громадської організації "Опори Росії" Михайло Ніколаєв пояснював, як самозайнятим громадянам платити податки, щоб у держорганів не виникало до них питань (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Самозайнятий, коли заплатить податок з 2 млн 400 тис. рублів, до пенсійного фонду у нього не буде ніяких відрахувань. Він може зробити це самостійно, за додаткові гроші, якщо він хоче, щоб у нього нараховувалися є-бали. Якщо хоче, щоб бали були, повинен зареєструватися і заплатити. Тоді отримає кожен громадянин по є-балу", – сказав Ніколаєв.

Співрозмовниці Ніколаєва засміялися, проте він, не помітивши двозначності фрази, продовжив свої пояснення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін запропонував обкласти податком у 13% доходи за вкладами росіян, загальний розмір яких перевищує 1 млн рублів (близько 320 тис. гривень).

У Росії Центробанк попередив громадян про те, що у воєнний час держава може блокувати рахунки вкладників і забирати з них гроші.