''Піднімемо наш прапор над Кремлем'': в Україні напророкували долю Кримському мосту

Україні не варто відбирати Кримський міст у Росії одразу після деокупації півострова. В такому випадку ми самі вчинимо, як окупанти.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив експерт державного управління в сфері містобудування Віктор Глеба. За його словами, перехід Кримського мосту Україні можливий тільки в разі повного знищення Росії.

"Крим – наш, але міст-то ні. Коли ми захопимо, переможемо, піднімемо український прапор над Кремлем – ось тоді все буде наше", – запевнив Гліба.

Він пояснив, що в разі деокупації півострова, з юридичної точки зору Україна може розраховувати тільки на частину Кримського мосту. Йдеться про проліт між Керчю і Тузлою.

Кримський міст

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ній запустили рух.

Раніше на морській ділянці між Тузлинською косою під час опускання опори у воду впав один із залізничних прольотів Кримського мосту.

14 листопада у Криму під час будівництва підходів до залізничної частини Кримського мосту були пошкоджені дві труби місцевої ТЕЦ.

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