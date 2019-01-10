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''Піднімемо наш прапор над Кремлем'': в Україні напророкували долю Кримському мосту

1.6тЧитати матеріал російською

Україні не варто відбирати Кримський міст у Росії одразу після деокупації півострова. В такому випадку ми самі вчинимо, як окупанти.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив експерт державного управління в сфері містобудування Віктор Глеба. За його словами, перехід Кримського мосту Україні можливий тільки в разі повного знищення Росії.

"Крим – наш, але міст-то ні. Коли ми захопимо, переможемо, піднімемо український прапор над Кремлем – ось тоді все буде наше", – запевнив Гліба.

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Він пояснив, що в разі деокупації півострова, з юридичної точки зору Україна може розраховувати тільки на частину Кримського мосту. Йдеться про проліт між Керчю і Тузлою.

Кримський міст

Кримський міст

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ній запустили рух.

Раніше на морській ділянці між Тузлинською косою під час опускання опори у воду впав один із залізничних прольотів Кримського мосту.

14 листопада у Криму під час будівництва підходів до залізничної частини Кримського мосту були пошкоджені дві труби місцевої ТЕЦ.

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Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуПряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфлікт
Особа
Віктор Глеба
Місце
Україна
Теги
Кримський містКримНовини КримувійнаконфліктУкраїнаРосія
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Шавки-пустобрехи,это порода рагулей,пена от ""революции быдлости""живущая в своем нереальном мирке,как дауны примерно.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Слушайте, ну это же просто очередная клиника... Понятно, что больше говорить нечего, но, обоз, зачем это печатать??
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Диагноз "МАНДАйн" остатка свiдомого мозока прогрессирует с геометрической прогрессией!!!
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