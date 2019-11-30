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1 грудня • оновлено в 06:27
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Продаж землі іноземцям: у "Слузі народу" назвали терміни референдуму

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Референдум про продаж землі в Україні іноземцям відбудеться не раніше 2022-2023 року.

Про це повідомила народна депутатка України від фракції "Слуга народу", заступниця голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа. У програмі "Гостре питання" на ObozTV вона роз'яснила механізми відкриття ринку землі в Україні.

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"Зараз ми не збираємося відкривати ринок землі для іноземців. Зараз ми говоримо про те, що з 1 жовтня 2020 року ринок землі відкриється для українців, українських компаній (якими повністю володіють українці), та українських фермерських господарств", – заявила Підласа.

Вона підтвердила, що в законопроекті №2178-10, який Рада вже ухвалила в першому читанні, дійсно міститься норма про те, що з 2024 року ринок землі в Україні відкривається і для іноземців.

"Але це положення набуде чинності тільки після всеукраїнського референдуму з цього питання", – наголосила депутатка.

"В прикінцевих положеннях законопроекту буде написано, що такі й такі норми, в яких йдеться про продаж землі іноземцям, можуть набути чинності лише в разі позитивного рішення українських громадян на всеукраїнському референдумі. Тобто норми в законі є . Але вони не набудуть чинності. Це абсолютно нормальна юридична конструкція, яка може працювати", – пояснила вона.

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Підласа звернула увагу, що на даний момент в Україні немає законодавства про проведення референдумів. Тому "Слуга народу" зараз готує пакет законопроектів про народовладдя.

"Наприклад, один з них буде про можливість відкликання народного депутата громадянами, які його делегували на окрузі. А ще одним із законопроектів в цьому пакеті буде законопроект про всеукраїнський референдум. Він регламентуватиме механізми проведення, причини, хто може оголошувати референдум, як він проходить і таке інше", – розповіла політикиня.

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Підласа резюмувала, що до механізму відкриття ринку землі для іноземців входять такі етапи:

  • спочатку законопроект про обіг ринку землі ухвалюється у другому читанні (на її думку, це станеться вже в грудні 2019 року);

  • потім ухвалюється закон про всеукраїнський референдум;

  • з 1 жовтня 2020 роки ринок землі відкривається для українських компаній, фермерів і фізичних осіб;

  • через 2-3 роки після цього (тобто в 2022-2023 році) проходить всеукраїнський референдум, на якому громадяни вирішують, чи можна допустити на ринок іноземців та іноземні компанії;

  • якщо рішення референдуму позитивне – набувають чинності положення про продаж землі іноземцям, прописані в законопроекті 2019 року.

Влада України пообіцяла не продавати землю іноземцям до проведення референдуму

Влада України пообіцяла не продавати землю іноземцям до проведення референдуму

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Як писав OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв відкрити ринок землі для іноземців лише в тому випадку, якщо це рішення схвалять громадяни на всеукраїнському референдумі.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Ринок землі в Україні Реформи Зеленського Реформи в Україні Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Роксолана Підласа
Місце
Україна
Теги
земля референдум Партія Слуга народу
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
классная разводка для лохлов - к тому моменту уже вся земля будет выкуплена олигархами и перепродана через офшоры
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