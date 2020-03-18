Підключили військових і в'язнів: у Росії посилили заходи боротьби з коронавірусом

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін зобов'язав уряд забезпечити військовим, студентам, учням коледжів, а також ув'язненим усі умови для виробництва засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) на тлі спалаху коронавірусу.

Про це повідомляє у вівторок, 17 березня, РБК з посиланням на документ уряду.

Пошиття медичних масок tengrinews.kz

"Мін'юст і ФСВП також зобов'язали залучити до виготовлення медичних масок ув'язнених. Вони повинні виробляти засоби захисту щодня", – сказано у повідомленні.

Мішустін також доручив Мінпромторгу створити логістику для доставки ЗІЗ споживачам - в тому числі за допомогою "Пошти Росії" і інтернет-торгівлі. Заступник міністра охорони здоров'я Сергій Крайовий раніше говорив, що такими засобами індивідуального захисту вважаються маски, халати і ліки.

Мін'юсту доручено розробити правовий акт про адміністративну відповідальність за порушення встановлених правил поведінки при загрозі виникнення надзвичайної ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії приховують інформацію про справжню кількість хворих на коронавірус. Про це написав російський журналіст Саша Сотник. За його словами, для цього російська пропаганда з подачі Кремля запустила відверту брехню про 93 заражених, про несерйозність вірусної інфекції і нарешті про гібридної війні США проти Китаю і Росії з використанням COVID-19.

При цьому, за словами російського політолога Валерія Солов'я, кількість інфікованих коронавірусом у Росії може досягати 130-180 тисяч осіб, а померлих – 1600 осіб. Він зазначив, що отримує дані від чиновників, які "не втратили совість".

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