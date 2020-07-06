"Підігнати" курс гривні і підвищити інфляцію: Смолій розповів, що від нього хотів Кабмін
Яків Смолій розповів, що від НБУ вимагали підвищити інфляцію і знизити курс гривні. НБУ
Міністр економічного розвитку Ігор Петрашко вимагав від Нацбанку "підігнати" курс гривні і рівень інфляції під параметри макроекономічного прогнозу Кабміну.
Про це розповів ексглава Нацбанку Яків Смолій в інтерв'ю LB.ua. За його словами, з весни, коли почалася криза і були введені карантинні обмеження, треба було щось робити з економікою.
"Ми проводили зустрічі, радилися. Скільки мені телефонували з Офісу президента з питаннями, коли ми зменшимо облікову ставку: "Весь світ знижує, а ви чого ні? Нам потрібні дешеві ресурси", – поділився Смолій.
Як він розповів, на одній з нарад за участю президента, прем'єр-міністра, міністрів, радників президента, Петрашко зазначив, що в макропрогнозі Кабміну закладена інфляція 11% і обліковий курс долара до гривні – 29 або 30.
"А Національний банк ставить собі за мету інфляцію 5% +/- 1 процентний пункт і дає ринку встановлювати курс 27. Це впливає на дохідну частину бюджету. А їм треба зробити так, щоб курс і інфляція були саме такими. Вибачте, але це розмова не на професійному рівні", – сказав екс-глава НБУ.
За словами Смолія, конкретних вимог запустити верстат і надрукувати гривню Нацбанку не висували.
"Але в цілому, під час чергової великої наради, хтось кидав меседж, чому, наприклад, Національний банк не може допомогти покрити дефіцит бюджету? Мовляв, усі країни так роблять: Сполучені Штати, Китай, Німеччина. Ми намагалися пояснювати, що це країни, валюта яких є вільноконвертованою, яка входить у кошик валют Міжнародного валютного фонду. Вони можуть друкувати, тому що їхні долари скуплять . А ми випустимо емісійну гривню, і які будуть наслідки? Гривні побільшає, а розмір економіки залишиться той самий. Це означає, що зростуть ціни", – пояснив Смолій.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
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