Під загрозою депортації: в Україні запровадили нововведення для іноземних працівників

Міграційна служба України переводить іноземців із паперових дозволів на тимчасове проживання у вигляді "книжечок" на нові пластикові id-карти (за прикладом біометричних). Через це тисячі людей опинилися під загрозою депортації.

Як ідеться у матеріалі UBR, замість визначених згідно із законом 15 днів, люди чекають ці id-карти місяцями, порушуючи таким чином усі терміни легального перебування в Україні.

За словами експертів, найбільше в перехідний період постраждають компанії, які залучають іноземців до роботи в своїх call-центрах, міжнародних менеджерів із контролю якості та сертифікації, а також іноземних керівників середньої та вищої ланки.

"Друкує новий документ той самий комбінат, що й id-паспорти українцям. Тому через черги іноземці не встигають отримати їх вчасно. Але в Міграційній службі нас запевнили, що з цього тижня питання зрушиться із місця і видадуть перші 1300 id-карток іноземцям. На щастя, за час затримок не було чути про штрафи або випадки депортації іноземних працівників", — пояснила керівник Львівського офісу Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Вона також зазначила: щоб уникнути ризику, деякі компанії були змушені відправити своїх працівників назад додому, де вони мали пройти всю процедуру оформлення на роботу ще раз, аби знову мати можливість після закінчення декількох місяців повернутися в Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у конкурентну боротьбу за трудових мігрантів із України намагаються втрутитися європейські країни, які самі втратили багато робочих рук через міграцію.

Головний наслідок трудової міграції для України — скорочення населення. Як заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, щомісяця на заробітки виїжджає приблизно 100 тис. українців.

У той же час міністр соцполітики Андрій Рева зазначив, що в міграції перебуває 3,2 млн осіб, а проблема зачепила 9 млн чоловік (у тому числі дітей заробітчан).