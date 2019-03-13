Під ударом Путін, Кадиров і економіка: у США ввели потужні санкції проти Росії

Палата Представників США ухвалила одразу 4 законопроекти, спрямовані проти уряду Росії та особисто президента Володимира Путіна. Так, конгресмени перейшли до радикальніших дій — дозволили розвідці перевірити активи голови РФ, заборонили керівництву США визнавати Крим російським, а також згадали про злочин росрежиму щодо Бориса Нємцова.

У чому суть основних санкцій — детальніше в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

У США ухвалили одразу 4 закони щодо керівництва Росії;

Першим американці визнали Крим українським. Це правило поширюється на всі офіційні делегації від США;

Другим документом Вашингтон взявся "дотиснути" керівництво РФ і знайти замовника вбивства Бориса Нємцова;

Також спецслужби США зобов'язані розшукати активи Володимира Путіна;

А Національна розвідка повинна підготувати 3 доповіді про загрози з боку РФ.

Крим — український

Перший проект повністю забороняє керівництву США на будь-яких офіційних рівнях визнавати Крим російським. Виняток — загроза національній безпеці США, лише в цьому випадку президент країни отримує можливість лавірувати у своїх висловлюваннях.

Як пише ВВС, президента Росії під час обговорення законопроекту назвали хуліганом і бандитом. Конгресмен Адам Кінзінгер також зазначив, що Росія продовжує утримувати 24 українських моряка, захоплених в ході інциденту в Керченській протоці. У Росії їх звинувачують в провокації і порушенні державного кордону.

"Володимир Путін не залишив приводів сумніватися в своїх планах щодо розширення російського впливу, — сказав конгресмен Еліот Енгель, представляючи документ. — Ми бачили атаки Путіна на демократичні інститути, в тому числі на наші. США не повинні приймати спроби Путіна віднімати території у інших країн силою".

Кадиров замовив Нємцова?

Ще одне важливе рішення — конгресмени засудили приховування керівництва Росії замовників вбивства опозиціонера Бориса Нємцова. Нагадаємо, політик був убитий в лютому 2015 року прямо в центрі Москви в результаті пострілу з пістолета в спину.

У вбивстві звинуватив 5 чеченців, всіх їх визнали винними і засудили до тривалих термінів. При цьому замовників вбивства політика так ніхто і не знайшов.

Тому документ:

Засуджує Володимира Путіна і його режим за націлювання на політичних опонентів і прикриття вбивства Бориса Нємцова, лідера російської опозиції, який працював над просуванням демократії і прав людини в Росії;

Закликає Вашингтон у всіх відносинах з Москвою піднімати справу про вбивство Бориса Нємцова і наголошувати на необхідності залучення організаторів до відповідальності;

Підтримує зусилля Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) та її Парламентської асамблеї щодо ініціювання нагляду за офіційним російським розслідуванням вбивства Бориса Нємцова;

Закликає уряд РФ дозволити неупереджене міжнародне розслідування вбивства Бориса Нємцова і співпрацювати з Парламентськими асамблеями ОБСЄ і Ради Європи в їх постійних розслідуваннях у цій справі;

Держсекретар і глава Мінфіну зобов'язані визначити всіх причетних до цього злочину, а також внести їх в "список Магнітського" і заморозити їх активи в США;

Володимир Путін

Окрему увагу в проекті приділено голові Чеченської республіки Рамзану Кадирову. У документі прописано американським спецслужбам перевірити всі фінансові активи пособника Путіна, а також вивчити всі його можливі офшори, зокрема в Саудівській Аравії і Об'єднаних Арабських Еміратах.

Офшорні гроші Путіна також знайдуть

Третій ухвалений закон — "Про транспарентність щодо Володимира Путіна".

Раніше OBOZREVATEL детально розписував його основні ідеї. Закон зобов'язує спецслужби США повністю перевірити незаконні і засекречені фінансові потоки і операції, які можуть бути пов'язані з президентом Росії. На все їм дається 180 днів.

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"Путін і його політичні союзники прагнуть послабити демократії в усьому світі, зміцнюючи їх політичний контроль неетичними засобами. Я пишаюся тим, що є співавтором цього законопроекту, метою якого є виявлення Путіна і його союзників такими, якими вони є: безчесні політичні діячі, які підривають демократію", — раніше коментувала співавтор документа, республіканка Еліс Стефаник.

На думку деяких журналістів і опозиціонерів, на рахунках Путіна по всьому світу знаходяться мільярди доларів. Через офшорні компанії він володіє як майном, так і іншими активами. Його оточення — також суцільні мільярди. Всім відомі олігархи Олег Дерипаска, сім'я Ротенбергов, Геннадій Тимченко, Віктор Вексельберг володіють основними державними компаніями.

Вивчити загрози з Росії

Четвертий проект зобов'язує директора Національної розвідки США протягом 90 днів надати три звіти про можливі військові дії РФ проти НАТО і спроби Росії "використовувати слабкість і розбіжності між її західними противниками".

Це аж ніяк не останні дії конгресменів щодо уряду РФ. Так, в Конгресі офіційно опублікований проект про захист безпеки США від агресії Кремля (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA). Це оновлена, більш жорстка версія попереднього "пекельного закону".

Санкції можуть бути введені проти нафтової галузі, СПГ-проектів, державного боргу РФ, а також високопоставлених офіцерів ФСБ.

Важливо відзначити, це перші конкретні звинувачення керівництво Росії у військових, політичних та економічних злочинах по всьому світу. Через кілька місяців у Вашингтона можуть з'явитися вагомі аргументи надалі діалозі з РФ.

При цьому американці не поспішають руйнувати російську економіку. Як вважають багато експертів, реально підкосити фінансову ситуацію в РФ може лише відключення від системи SWIFT, але в Білому домі поки не готові йти на такий ризик. Ніхто не знає, на що може піти Путін в разі обвалу економіки.

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Ухвалені Палатою представників рішення також звужують поле для маневрів Дональда Трампа. Він змушений рахуватись з думкою демократів, а також частини республіканців, які налаштовані тримати РФ в тонусі.

І ще один важливий пункт — США все ще націлені перешкодити запуску газової труби "Північний Потік-2". Правда, основний лобіст Європейського Союзу Німеччина поки не готова йти на економічні втрати через політичні розбіжності з Кремлем.

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