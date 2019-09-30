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30 вересня • оновлено в 19:01
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/ Ринки та компанії

Під ударом люди Путіна: США ввели нові санкції проти Росії

6.4т Читати матеріал російською

США в понеділок, 30 вересня, ввели санкції проти двох громадян Росії і трьох компаній, які мали відношення до втручання в американські вибори президента-2016.

Рішення ухвалило Міністерство фінансів. Як повідомляє прес-служба відомства, йдеться про Дениса Кузьміна й Ігоря Нестерова.

Згідно з наявними даними, вони пов'язані з "Агентством інтернет досліджень".

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Ілюстрація. США вводять проти Росії санкції

Ілюстрація. США вводять проти Росії санкції

capital.ua

Компанії, як і фізичні особи, мають зв'язки з російським бізнесменом, "кухарем" президента Володимира Путіна Євгеном Пригожиним і так званою фабрикою тролів.

Це Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited (зареєстровані на Сейшельських островах) і чеська фірма Linburg Industries Ltd.

Під санкції також потрапили судно St. Vitamin Pleasure Craft та три літаки, що належать цим компаніям.

Путін і Пригожин

Путін і Пригожин

Ведомости

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Теми
Санкції проти Росії Вибори в США
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США
Теги
санкции Новини Росії економіка
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Охриненные санкции против каких то двох придурков, о которых никто даже не слышал.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Снова ацццкие? Даже смеяться неохота!
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Махов Макс
Махов Макс
Ка цапы,налетай тема ваша! Бгггггаааа
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