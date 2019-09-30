Під ударом люди Путіна: США ввели нові санкції проти Росії

США в понеділок, 30 вересня, ввели санкції проти двох громадян Росії і трьох компаній, які мали відношення до втручання в американські вибори президента-2016.

Рішення ухвалило Міністерство фінансів. Як повідомляє прес-служба відомства, йдеться про Дениса Кузьміна й Ігоря Нестерова.

Згідно з наявними даними, вони пов'язані з "Агентством інтернет досліджень".

Ілюстрація. США вводять проти Росії санкції capital.ua

Компанії, як і фізичні особи, мають зв'язки з російським бізнесменом, "кухарем" президента Володимира Путіна Євгеном Пригожиним і так званою фабрикою тролів.

Це Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited (зареєстровані на Сейшельських островах) і чеська фірма Linburg Industries Ltd.

Під санкції також потрапили судно St. Vitamin Pleasure Craft та три літаки, що належать цим компаніям.

Путін і Пригожин Ведомости

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