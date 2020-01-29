Українцям по-новому перерахують зарплати, а про прожитковий мінімум забудуть: реформа Кабміну

Після нарахування міністрам і їх заступникам захмарних виплат зарплат і премій, Кабмін зважився взятися і за заробітні плати бюджетникам. Однак не варто радіти, мова йде не про її підвищення до рівня "міністерських", а скоріше можливості її урізати.

Принаймні, такі перспективи відкриваються, якщо Верховна Рада проголосує за урядовий законопроєкт, який пропонує відв'язати зарплати в бюджетній сфері від прожиткового мінімуму. Детальніше – в OBOZREVATEL.

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Що таке прожитковий мінімум, і як він впливає на розмір зарплат

Прожитковий мінімум - це базовий державний соціальний стандарт. На його основі українцям розраховується рівень мінімальної зарплати, пенсій, соціальних виплат і штрафів.

Сума прожиткового мінімуму в Україні розраховується за вартістю споживчого кошика, в яку входить мінімальний набір продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, необхідних для збереження здоров'я і забезпечення життєдіяльності людини.

Продуктовий набір

Розмір прожиткового мінімуму переглядається три рази в рік, разом із ним автоматично індексується розмір заробітних плат, пенсій та інших виплат із бюджету. Зарплата і пенсії не можуть бути нижчими рівня прожиткового мінімуму, який із 1 січня 2020 року становить 2027 грн.

Ще в листопаді 2019 року в Кабміні заявили, що рівень прожиткового мінімуму вдвічі менший реального, і на 2020 рік він повинен складати 4251 грн. Так з'явилася задача розробити механізми для його підвищення.

Що пропонують у Мінсоцполітики

Головна проблема дворазового збільшення прожиткового мінімуму, як не дивно, впирається в можливості державного бюджету. І якщо на підвищення його рівня кошти знайтися можуть, то додаткових грошей на автоматичний перерахунок зарплат бюджетникам, пенсій, соціальних виплат та іншого – ні.

Зарплата в Україні

Тому влада не придумала нічого кращого, як прибрати прив'язку мінімальних зарплат до прожиткового мінімуму, а замість нього ввести поняття "мінімального посадового окладу в системі оплати праці", який буде встановлюватися законом про державний бюджет. До нього будуть "прив'язані" заробітні плати й оклади працівників бюджетної сфери, і система оплати праці в державному секторі.

Встановлювати "мінімалку" пропонують, виходячи з реальних фінансових можливостей країни, тобто, якщо грошей немає, то зарплату бюджетникам у кращому випадку залишать на колишньому рівні, а в гіршому взагалі знизять.

Єдине, що пропонують залишити в прив'язці до прожиткового мінімуму, це соцвиплати і пенсії.

Бюджетникам зможуть платити менше

З огляду на відв'язування рівня мінімальної зарплати для працівників бюджетної сфери від прожиткового мінімуму, дасть можливість Кабміну і ВР самостійно встановлювати її розмір. А те, що він буде залежати від "реальних фінансових можливостей країни" стане відмінним приводом для маніпуляцій.

"Відв'язування від прожиткового мінімуму буде означати, що Мінфін на свій розсуд буде пропонувати цифри для мінімальної заробітної плати, і на свій розсуд встановлюватимуть зарплати чиновникам. Ми розуміємо, що в першому випадку це призведе до неконтрольованого зростання заробітних плат чиновників, і до обмеження виплат усім іншим бюджетникам", – заявив у коментарі OBOZREVATEL колишній міністр соціальної політики Андрій Рева.

За його словами, уряд проводить систематичні заходи щодо руйнування системи соціального захисту в Україні.

"Наступна серія – закон "про працю". Як тільки ви почнете обурюватися такою системою, вас просто звільнять. А з огляду на те, що вони ведуть кампанію проти профспілок, і хочуть звести взаємини працівника виключно до трудового договору, це означає, що ви навіть не зможете розраховувати на солідарні дії з вашими колегами. У будь-якому випадку при спробі об'єднати зусилля в боротьбі проти свавілля, ви отримаєте попередження про звільнення, і все", – зазначив ексміністр.

Андрій Рева

У тому, що в разі ухвалення цього законопроєкту, відбудеться абсолютний колапс із виплатами заробітних плат бюджетникам, впевнений заступник голови Федерації профспілок України Олександр Шубін. Більше того, навіть якщо така ініціатива допоможе підняти прожитковий мінімум, не зовсім зрозуміло, для чого він буде існувати в принципі.

"Звичайно, розмір прожиткового мінімуму у нас не відповідає фактичному розміру, але, принаймні, було від чого рахувати, і можна було говорити, що оплата праці в бюджетній сфері повинна відповідати таким необхідним витратам. А пропонують зробити якусь абстрактну величину, яка невідомо як буде визначатися", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Як пояснив заступник голови ФПУ, приблизний рівень прожиткового мінімуму на наступний рік визначається урядом ще навесні і доводиться до відома місцевої влади та керівників державних установ. Ті в свою чергу розраховують необхідні витрати на наступний рік, і передають їх до профільних Міністерств (освіти, охорони здоров'я, культури та ін.).

Зарплата в Україні

Вони опрацьовують цю інформацію і передають до Мінфіну, яке закладає необхідну суму в проєкт бюджету, можливо, з деякими корективами.

"Але все одно всі ці цілі більш-менш обгрунтовано розраховані на основі показника прожиткового мінімуму. Тепер цей показник розраховуватися не буде, і з якої величини буде розраховувати необхідні витрати місцева влада? Згідно з якоюсь абстрактною, або тією, яку уряд покаже на початку року, коли воно ще апріорі не знатиме інформацію про результати роботи економіки в кінці цього ж року, коли затверджуватиметься бюджет", – каже Шубін.

Тобто, навесні на місцях будуть визначатися одні потреби, виходячи з невідомо звідки взятих величин, оскільки вони не прописані в законопроєкті, а вже восени вони будуть істотно скориговані показниками роботи економіки України та надходжень до бюджету.

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"А далі ще цікавіше, припустимо, директор місцевої школи теоретично відкоригував ці планові витрати, на них надійшла субвенція, і десь на середині року виходить, що її не вистачає. Що тоді?" – запитуємо заступник голови ФПУ.

Ще одна проблема законопроєкту, на якій наголосив Шубін, у тому, що це торкнеться не тільки працівників бюджетної сфери, а й приватної.

"Такі дії призведуть до гальмування зростання зарплат і в приватному секторі. Не бюджетний сектор у нас завжди дивиться на державу, і зростання оплати праці по країні завжди стримувалося державою, тому що вона була найбільшим суб'єктом демпінгу в оплаті праці. Тобто, якщо в державному секторі зарплати низькі, то бізнес їх також не рветься підвищувати", – зазначив він.

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