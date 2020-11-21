Під Києвом намагались організувати "протестний Майдан": блогери розвінчали фейки

У Козин під Київом уже другий день поспіль звозили проплачену масовку на буцімто протестні акції "учасників" Революції Гідності.

Прямий ефір з цієї акції вів популярний блогер Андрій Луганський у своєму YouTube каналі.

Зранку у суботу, 21 листопада, у соцмережах знову з’явилися оголошення про "терміновий" набір людей. Організатори "шоу" пропонували по 400 гривень за кілька годин "роботи" чоловікам спортивної статури від 18 до 30 років. Зазначалося, що "працювати" доведеться до 20 години.

Відповідні скріншоти оголошень Луганський опублікував у Facebook.

Оголошення про набір масовки Facebook Андрія Луганського

Оголошення про набір масовки Facebook Андрія Луганського

Оголошення про набір масовки Facebook Андрія Луганського

Оголошення про набір масовки Facebook Андрія Луганського

Ближче до вечора кілька автобусів із найнятими "тітушками" знову приїхали у Козин. Туди ж приїхали ветерани АТО, громадські активісти, блогери та журналісти.

Як видно з відео, учасники "акції" не можуть пояснити, хто організатор акції, а також її мету. Вони посилаються на "ідеали Майдану", при цьому серед них практично не знайшлося учасників Революції Гідності. В якийсь момент вони почали жбурлятися цукерками, кинули кілька димових шашок, запалили фаєри.

"Я хотів запитати, хто був на Майдані. Які ідеали Майдану? Хлопці кажуть, що немає ідеалів Майдану взагалі", – пояснив Луганський.

Молодики подекуди скаржились, що їм холодно і що вони зголодніли, тож не відмовилися б від кількох сотень гривень на їжу.

Луганський також повідомив, що невдовзі вийде журналістське розслідування про те, як відбувалась організація цієї замовної акції. Одному з активістів вдалося попрацювати "під прикриттям" і задокументувати всі подробиці.

Учасники Революції Гідності і ветерани АТО, які також прибули для недопущення провокацій, зауважили, що їм це нагадує Антимайдан часів Януковича – ті самі методи, і мета відволікти увагу від провалів влади.

"Ми тут знаходимось для того, щоб не дати перетворити млявий "двіж" за гроші у справжній Антимайдан", – пояснив блогер Старий Дикобраз.

Ветеран війни проти російської агресії Гліб Бабіч зазначив, що спочатку "тітушки" пробували теж видати себе за учасників АТО.

"Я намагався знайти серед мітингувальників "під домом Порошенка" учасників війни з Росією. Просто поговорити. Спочатку я ставив питання "хто був?" в двох автобусах. Нікого. Потім питав у тих, хто приїхав у третьому. Правда, з нього одразу вийшов хлопець, відразу почав волати в мегафон текст зі словами "поки наші побратими вмирають на фронті!". Ну, я підійшов – "А ти де, може перетиналися?". Хлопець стушувався, і сказав, що – не воював я", – написав у Facebook Гліб Бабіч.

На акції протесту не було справжніх ветеранів АТО Facebook Гліба Бабича

На акції протесту не було справжніх ветеранів АТО Facebook Гліба Бабича

Дійство у Козині завершилося, як і було зазначено в оголошеннях щодо найму – о 20 годині вечора. Невідомі залишили після себе сміття, яке тепер змушені прибирати комунальні служби.

Ветеран війни проти російської агресії Олександр Погребиський також повідомив, що найманці викинули на смітник один з прапорів України, які вони привезли на цю псевдопатріотичну постановку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 листопада народний депутат Володимир Ар’єв заявив, що на замовлення Офісу Зеленського готуються провокації проти Петра Порошенка та партії "Європейська Солідарність".

Напередодні у відповідних групах в соцмережах збирали охочих за гроші пікетувати партійний офіс та будинок Порошенка.

Пізніше у Козині активісти з’ясували, що так звані "пікетувальники" були найняті через оголошення у соцмережах за 250-400 гривень. Серед них зокрема були студенти столичних вишів - відеодокази показав Андрій Луганський. За попереднім підрахунком, на організацію замовники витратили не менше мільйона гривень.