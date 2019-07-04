"Під дахом Росії": в "ДНР" нахабно передрали відомий бренд заради бізнесу

У ОРДЛО окупанти без відома американського телеканалу HBO використовували ідею популярного серіалу "Гра престолів" для виробництва морозива.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook користувач Tim Zlatkin. Він зазначив, що терористи навіть не спромоглися звернутися за дозволом до правовласників.

"У фейковій недореспубліці оновили лінійку морозива. Ні, телеканал НВО їм не давав права на використання торгової марки, ідеї, слогана, образів і... Взагалі ніякого дозволу. Просто тупо юзают відомий бренд і нііпьот. Острівець можливостей для бізнесу під дахом Росії", – написав він.

Судячи з фото, дизайнери використали найпопулярніші образи серіалу і слогани.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" розповіли про провал масштабного проекту. "Донецький електротехнічний завод" з лютого простоює без роботи, а єдиний трамвай, який підприємство мало виготовити, так і не був до кінця зібраний.

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