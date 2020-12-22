Philip Morris подав позов проти України в міжнародний арбітраж

Philip Morris International подав позов щодо двостороннього інвестиційного арбітражу проти уряду України через штраф Антимонопольного комітету у справі оптового дистриб'ютора "Тедіс Україна", яка зачепила і саму компанію.

Зокрема, АМКУ оштрафував Philip Morris International на 1,2 млрд грн. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Рішення Комітету є явним порушенням прав інвестора. Ми вважаємо, що ця суперечка між інвестором і державою буде мати вкрай негативний вплив на інвестиційну привабливість України, а також на репутацію країни в цілому", – заявив генеральний директор Philip Morris Ukraine Костас Салварас.

За його словами, позов поданий до Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів (Вашингтон, США) в зв'язку з "порушенням угод про взаємний захист інвестицій".

"Рішення Комітету порушило права компаній PMI відповідно до угод між США і Україною та між Швейцарією та Україною про справедливий і рівноправний режимі їх інвестицій в Україну та захист від довільних і дискримінаційних дій через заподіяння шкоди", – резюмував Салварас.

У чому суть справи "Тедіса"

АМКУ звернув увагу на компанію-монополіста ще у 2016 році. Тоді Антимонопольний комітет висунув гучні звинувачення проти "Тедіс Україна".

"У 2011 – 2012 роках чотири виробники сигарет скоротили кількість прямих контрактів з дистриб'юторами з декількох десятків до одного спільного – Tedis Ukraine. Як наслідок, у 2013 році останній став монополістом на ринку з часткою 99,43%. Загалом сума штрафів у зазначеній справі досягла 6,5 млрд грн", – заявив Антимонопольний кабінет.

Учасники справи:

"Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибьюшн" (повинен сплатити 370 млн грн штрафу) спільно з "Філіп Морріс Україна" (810 млн грн) "Джей Ті Інтернешнл Україна" (430 млн грн) спільно з "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" (490 млн грн) "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" (170 млн грн) спільно з "Імперіал Тобакко Юкрейн" (290 млн грн) "Брітіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна" (80 млн грн) спільно з "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т. – Прилуки" (450 млн грн) Дистриб'ютор Tedis Ukraine (3,4 млрд грн).

Варто відзначити, що із зазначених 6,5 млрд грн штрафів 3,4 млрд повинен заплатити до держбюджету безпосередньо сам Tedis. Штраф був накладений ще у листопаді 2019 року. Минув рік, а Tedis штраф не сплачує. Варто відзначити, що це найбільший штраф в історії України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Північний апеляційний господарський суд Києва 29 липня, розглянувши скаргу тютюнового посередника-монополіста – компанії "Тедіс", залишив в силі попереднє рішення суду про арешт рахунків компанії.

У серпні стало відомо, що Вищий господарський суд Києва відмовив "Тедісу", "Брітіш амерікен Тобакко" і "Імперіал Тобакко" в позовах про визнання штрафу АМКУ безпідставним.

11 вересня Північний апеляційний госпсуд ухвалив рішення, яким відмовив компанії "Лідертано Холдінгс" в задоволенні позову про визнання недійсним рішення АМКУ про штраф.

Раніше ми докладно писали про те, чому справа "Тедіса" стала такою важливою для України.