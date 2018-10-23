Персональний перерахунок: в Україні готують нове підвищення пенсій

В Україні у 2019 році вперше проведуть індексацію пенсій за новими правилами, яка торкнеться 10 млн осіб.

За оцінками експертів, нові правила перерахунку будуть вигіднішими для українських пенсіонерів, йдеться у публікації OBOZREVATEL.

"У законі сказано, що після ліквідації дефіциту Пенсійного фонду надбавка може становити 100% від зростання заробітної плати. Тоді це буде дійсно достатнє підвищення", — заявила старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко.

Водночас у Пенсійному фонді України не змогли назвати конкретні розміри виплат, після нової індексації.

"Проходитиме персональний перерахунок. Зараз ніхто не може сказати, як вам підвищать пенсію. Потрібно дивитися на дані щодо інфляції та середнього зростання заробітної плати, поки цих цифр немає, ще триває рік", — заявили представники ПФУ.

Водночас у Міністерстві соціальної політики попередили, що нові правила перерахунку не торкнуться тих, хто вийшов на заслужений відпочинок за пільговими умовами, зокрема, суддів і військових. Також перерахунок не проводитимуть українцям із маленьким стажем роботи (менше 15 років) — середній розмір їхніх пенсії буде меншим, ніж мінімальний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Раді запропонували новий спосіб заробити на пенсію.