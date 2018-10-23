Перший український лоукостер запустив продаж квитків: озвучені ціни

Перший український лоукостер SkyUp запустив продаж квитків на міжнародні рейси.

Зокрема, для бронювання доступні рейси з Києва в Тбілісі (Грузія), Софію (Болгарія), Попрад (Словаччина) і Барселону (Іспанія), повідомляє Avianews.

Мінімальні ціни в одну сторону в Тбілісі - від 1508 грн, в Софію - від 1508 грн, в Попрад - від 987 грн, в Барселону - від 1508 грн.

Відповідні рейси почнуть виконуватися з грудня 2018 року.

Авіакомпанія пропонує квитки економ класу за трьома тарифами: Basic не підлягає обміну і поверненню і включає перевезення тільки ручної поклажі 7 кг, Standard крім ручної поклажі дозволяє провозити один чемодан вагою до 23 кг і міняти квиток зі штрафом, Flex крім послуг тарифу Standard включає можливість скасування квитка після оплати штрафу.

Нагадаємо, що 18 травня авіакомпанія SkyUp отримала сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання рейсів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві інфраструктури розповіли про нові лоукостери, які зайдуть на український ринок.