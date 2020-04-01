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1 квітня • оновлено в 12:30
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Перший транш МВФ складе $4 млрд: коли прийдуть гроші в Україну

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Україна може отримати перший транш кредиту від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі $4 млрд відразу ж після прийняття закону про банки в цілому.

Про це повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у ефірі радіо "НВ" у вівторок, 31 березня.

Перший транш МВФ складе $4 млрд: коли прийдуть гроші в Україну

"Ми вже отримали офіційний лист, заяву від МВФ - що є дві умови, якщо вони будуть виконані, то відразу ж кошти надійдуть Україні, при чому до державного бюджету. За нашими підрахунками, це повинно бути близько $4 млрд кредиту", - сказав Гетманцев .

За його словами, Україна зацікавлена отримати в такий кризовий період досить дешевий фінансовий ресурс від Фонду. Він зазначив, що процентна ставка по кредиту МВФ становить 2-3% річних. Гроші будуть спрямовані до стабілізаційного фонду держбюджету, створеного для боротьби з коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL , президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна повинна отримати від МВФ 8 млрд доларів в рамках нової трирічної програми. Заради цього Верховна Рада повинна прийняти закон про банки і запустити ринок землі.

Відзначимо, що Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня в першому читанні прийняла законопроект, що регулює роботу банківської діяльності.

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Тема
транш МВФ
Особа
Данило Гетманцев
Місце
Україна
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Дожились, oкpaинa радуется тому что ей ну хоть кто то занял деньги =)))
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Golan Sim
Golan Sim
Общий ВВП Евросоюза, США и Канады составляет на нынешний год БОЛЕЕ 40 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ! Украине, чтобы выжить необходимо хотя бы 50 млрд.$ В ГОД, что для западных стран сущие копейки. ЗАПАД ПРОСТО ОБЯЗАН сейчас оказать необходимую финансовую и материальную помощь Украине. Если Запад будет отделываться мелкими подачками в размере 150 - 300 млн.$, то существование действующего политического курса в Украине будет под большим вопросом.
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