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23 квітня • оновлено в 18:09
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Перший транш МВФ буде менше $2 млрд – Марченко

1.5т
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Україна сподівається отримати від Міжнародного валютного фонду $1,75 млрд першого траншу допомоги за новою програмою співпраці.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю LIGA.net.

Ці кошти підуть на фінансування держбюджету. Всього у 2020 році Мінфін сподівається залучити в бюджет не менше $3,5 млрд від МВФ, уточнив міністр.

"Ми ведемо переговори щодо збільшення цієї суми. Сподіваємося отримати перший транш до кінця травня, меморандум ми вже погодили на технічному рівні, залишилося виконати останню умову і прийняти банківський закон", – сказав Марченко.

Співпраця з МВФ

Співпраця з МВФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд очікує швидкого затвердження програми розширеного фінансування для України.

Депутати Верховної Ради України найближчим часом навряд чи розглянуть законопроект про ПриватБанк, розповів глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетмацев.

Раніше віце-спікер Руслан Стефанчук розповідав, що були розроблені чотири підходи, які повинні виправити ситуацію з так званим правочним тероризмом в законі про ПриватБанк.

7 квітня Верховна Рада прийняла в першому читанні так званий антколомойський законопроект, який унеможливлює повернення банку або мільярдні компенсації за ПриватБанк колишнім власникам.

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Тема
транш МВФ
Особа
Сергій Марченко
Місце
Україна
Тег
МВФ
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