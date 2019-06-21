"Перший розбійний напад": на Луганщині підірвали авто інкасаторів ПриватБанку

У Луганській області злочинці намагались пограбувати інкасаторський автомобіль ПриватБанку.

"Вибухівка була закладена на маршруті руху автомобілю між селом Миколаївка та селом Врубівка Попаснянського району", – повідомив у Facebook заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

За його словами, вибух мав вивести машину з ладу, але виявися не достатньо потужним для броньованого авто та лише спричинив незначні пошкодження.

"Тому зловмисники не наважились напасти на інкасаторів. Обласною кримінальною поліцією та військовою прокуратурою за цим фактом відкриті провадження", – заявив Клименко.

Він також наголосив, що питання про напад перебуває на особистому контролі керівництва області та правоохоронних органів.

"Це перший розбійний напад на інкасаторів. Завдання правоохоронців, щоб він став останнім, тому злочин має бути розкритий у максимально стислий термін. Питання перебуває на особистому контролі керівництва області та правоохоронних органів", – резюмував Клименко.

У Луганській області злочинці намагались пограбувати інкасаторський автомобіль ПриватБанку Facebook Юрій Клименко

У Луганській області злочинці намагались пограбувати інкасаторський автомобіль ПриватБанку Facebook Юрій Клименко

У Луганській області злочинці намагались пограбувати інкасаторський автомобіль ПриватБанку Facebook Юрій Клименко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 вересня в Одесі напали на інкасаторів "Ощадбанку".

В результаті НП вони отримали поранення. Зловмисники, які вкрали 3 млн грн, зникли з місця злочину на бежевому Lexus.

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