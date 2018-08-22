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Перший етап запущено: порція "пекельних" санкцій проти Росії набула чинності

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Перший етап нових "пекельних" санкцій США проти Росії почнеться в середу, 22 серпня. Адміністрація американського президента зважилася на такий кардинальний крок через отруєння в британському Солсбері екс-працівника ГРУ Сергія Скрипаля, в організації якого підозрюють Росію.

Санкції були анонсовані ще 8 серпня, але перший етап набуває чинності сьогодні. Він передбачає повну заборону на експорт технологій, які можуть бути використані Москвою у військових цілях, і не спрямовані безпосередньо проти якоїсь компанії.

За інформацією ЗМІ, під заборону можуть потрапити газові турбіни та електронне обладнання, яке застосовується у промисловості. Сам перелік забороненої продукції поки не опублікований.

При цьому другий етап санкцій буде введений, якщо Росія не виконає вимоги, пов'язані з припиненням використання хімічної зброї. Як відомо, Москва офіційно заперечила звинувачення у причетності до отруєння Скрипаля та його дочки Юлії.

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У Держдепі також назвали кілька умов, які Росія має виконати заради зняття санкцій. Серед них:

- Припинити використання біологічної та хімічної зброї в порушення міжнародного права;

- Дати гарантії невикористання такої зброї надалі;

- Дозволити допуск експертів на об'єкти в Росії, щоб такі візити змогли засвідчити, що Росія припинила розробку, виробництво і підготовку до використання такої зброї.

"За 6 місяців санкції можуть бути переглянуті і, наприклад, зменшені в разі, якщо вимоги почнуть виконуватися. Якщо виконання не почалося, США введуть другий раунд санкцій", - заявив представник Держдепу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії на тлі звістки про майбутнє запровадження нових санкцій США обвалився фінансовий ринок.

На думку економістів, росіяни відчують новий удар Америки, який відіб'ється на цінах у країні. Крім того, президент Американського університету в Москві Едуард Лозанський спрогнозував введення санкцій, які будуть ще гіршими, ніж ті, що анонсував Держдеп.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Місце
США
Об'єкти
СШАРосіясанкции
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Валевич Борис
Валевич Борис
Карлики от счастья обнимаются - новые санкции, новые возможности
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Анатольевич Игорь
Анатольевич Игорь
"Украинцы могут стать первой нацией, которая может исчезнуть полностью".пора хахлам подумать
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Петренко Сергей
Петренко Сергей
Анатольевич Игорь, Пока хохол похудеет, кацапы на 3-х войнах успеют поисчезать
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Русский Солдат
Русский Солдат
Очередной громкий американский пук. Искандеры надорвали животы от смеха.
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Петренко Сергей
Петренко Сергей
Русский Солдат, О, всрлыло дерьмо! Я даже скучать начал. Твои искандеры давно просрочены. Полетят 2 из 30-ти.
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