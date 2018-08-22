Перший етап запущено: порція "пекельних" санкцій проти Росії набула чинності

Перший етап нових "пекельних" санкцій США проти Росії почнеться в середу, 22 серпня. Адміністрація американського президента зважилася на такий кардинальний крок через отруєння в британському Солсбері екс-працівника ГРУ Сергія Скрипаля, в організації якого підозрюють Росію.

Санкції були анонсовані ще 8 серпня, але перший етап набуває чинності сьогодні. Він передбачає повну заборону на експорт технологій, які можуть бути використані Москвою у військових цілях, і не спрямовані безпосередньо проти якоїсь компанії.

За інформацією ЗМІ, під заборону можуть потрапити газові турбіни та електронне обладнання, яке застосовується у промисловості. Сам перелік забороненої продукції поки не опублікований.

При цьому другий етап санкцій буде введений, якщо Росія не виконає вимоги, пов'язані з припиненням використання хімічної зброї. Як відомо, Москва офіційно заперечила звинувачення у причетності до отруєння Скрипаля та його дочки Юлії.

У Держдепі також назвали кілька умов, які Росія має виконати заради зняття санкцій. Серед них:

- Припинити використання біологічної та хімічної зброї в порушення міжнародного права;

- Дати гарантії невикористання такої зброї надалі;

- Дозволити допуск експертів на об'єкти в Росії, щоб такі візити змогли засвідчити, що Росія припинила розробку, виробництво і підготовку до використання такої зброї.

"За 6 місяців санкції можуть бути переглянуті і, наприклад, зменшені в разі, якщо вимоги почнуть виконуватися. Якщо виконання не почалося, США введуть другий раунд санкцій", - заявив представник Держдепу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії на тлі звістки про майбутнє запровадження нових санкцій США обвалився фінансовий ринок.

На думку економістів, росіяни відчують новий удар Америки, який відіб'ється на цінах у країні. Крім того, президент Американського університету в Москві Едуард Лозанський спрогнозував введення санкцій, які будуть ще гіршими, ніж ті, що анонсував Держдеп.