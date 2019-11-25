В Кабмін пробралася корупція: як ДАБІ наводняє Київ нелегальними забудовами

Після визначення нового керівника ДАБІ (Державної архітектурно-будівельної інспекції), відбуватимуться подальші кадрові зміни в представництвах ДАБІ в областях. Так відповідаючи на питання народних депутатів під час "години запитань до уряду", повідомила міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак. Міністр зазначила, що подолання корупції в ДАБІ визначено президентом України, як одне з пріоритетних завдань для Кабміну.

Детальніше про ситуацію - в матеріалі OBOZREVATEL.

"І ми почали з кадрових питань. Але не лише вони вирішують питання корупції. Мають бути прийняті ще багато рішень щодо оптимізації роботи цієї структури, внесенню змін до процесу здійснення і нагляду, і автоматизації процесу отримання дозволів, і залучення органів місцевого самоврядування на етапі введення об’єктів в експлуатацію", – заявила Бабак.

Олена Бабак antikor.com.ua

І це нагадує світ Оруєлла. Тому що, вся реформа під виглядом боротьби з корупцією, коли основний постачальник кадрів - екс-очільник ДАБІ це ні що інше, як неприкритий лобізм інтересів забудовників та ліквідація системи нагляду та контролю в сфері будівництва. Такий шлях, дозволяє уникати відповідальності за створення самочинних будівельних майданчиків та мультиплікатувати корупційну ренту від створених таким чином проблемних забудов.

Два простих приклади з роботи "оновленого ДАБІ"

За адресою вул Кудряшова, 8-10 в Соломенському районі Києва розташовані п’ятиповерхові гуртожитки Національної академії внутрішніх справ. У 2017 році ця територія приглянулась забудовникам, тому Департаментом містобудування та архітектури КМДА видані дуже суперечливі містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (МУО), де фактично планується будівництво житлового комплексу. Хоча затверджений рішенням Київської міської ради детальний план території передбачає розташування 5-поверхових гуртожитків.

За даними системи Прозоро ДАБІ, спочатку замовнику за цим об’єктом було надано цілком обґрунтовані відмови, через невідповідність проектних рішень цільовому призначенню земельної ділянки та невідповідність поверховості та щільності забудови.

Але потім, за словами в.о. голови Держархбудінспекції Олександра Строкача "кадрові зміни у Дозвільному департаменті ДАБІ дозволили налагодити нормальний процес відпрацювання дозвільних документів на будівництво".

Таким чином, 30.10.2019 фактично видано дозвіл № ІУ113192962272 на будівництво 20-22 поверхового житлового комплексу, незважаючи на очевидну невідповідність проектної документації усім містобудівним нормам. Це замість проведення нагляду, щодо прийнятого рішення про видачу містобудівних умов, які суперечать детальному плану території та зонінгу, з метою попередження незаконних забудов.

Наступний, не менш яскравий приклад, це видача 14.11.2019 дозволу № ІУ 113193182530 на реконструкцію житлового будинку під багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями, підземним та надземним паркінгом ТОВ "Рибалко-компані" за адресою: м. Київ, вул. Маршала Рибалка 5-а.

Проектом вочевидь порушено вимоги щодо граничної висоти (поверховості) – в історичній зоні середньо- та малоповерхової забудови Києва буде побудовано багатоповерхівку щонайменше з 11-ти поверхів.

Достовірно відомо, що проект такої поверховості не був погоджений з Державіаслужбою, а історико-містобудівне обґрунтування забудови середмістя столиці взагалі не розроблялось, хоча всі ці заходи передбачені наявними містобудівними умовами та обмеженнями затвердженими наказом Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.03.2019 №355.

Але, в цьому випадку оновлена ДАБІ спромоглась прикритись рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва (адміністративна справа № 640/9526/19) про скасування вимог розробки обґрунтування забудови та погодження Мінкульту, яке насправді не набрало чинності, та оскаржується в апеляційній інстанції.

Рішення не набуло чинності, оскільки Шостий апеляційний адміністративний суд прийняв до провадження апеляційну скаргу департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 24.09.2019 (провадження: А/855/20072/19).

Але на цей "нюанс" дозвільний департамент ДАБІ чомусь вирішив закрити очі та видав дозвіл з наявними порушеннями містобудівного законодавства в проектній документації.

Цікаво, такий стан справ, це наслідок браку реального досвіду Міністерки - вчительки іноземних мов, яка працювала лише з грантовими проектами в сфері ЖКГ?

Або вже корупційний будівельний спрут обплутав черговий "Уряд технократів" Зеленського? Тим більш, що в ЗМІ та телеграм-каналах пишуть, що депутати від "Слуги Народу" вимагають по 5000 доларів зарплати, а корупція в ДАБІ, це гарний спосіб наповнення партійної каси по заповітам Партії Регіонів та БПП.

За даними OBOZREVATEL до видачі дозволів на будівництво причетний колишній "регіонал", а нині народний депутат від групи "Відродження" Володимир Зубик.

Володимир Зубик politeka.net

Варто додати, що Зубик, із яким пов'язують "Міську будівельну компанію", не тільки власник будівельної бізнес-імперії, він також є членом Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства. Що, на думку обізнаних людей, — непогана підмога у "бізнесі".

Як відомо, нардеп також причетний до "самобуду" на вулиці Московській,8 у Києві. Додамо, що будівельні роботи проводяться в одному з корпусів, який раніше належав підприємству, що має стратегічне значення для економіки й безпеки країни – іншій юрособі, державному підприємству спеціального приладобудування "Арсенал".

За нашими даними, у Зубика налічується зо два десятки таких напівлегальних об'єктів будівництва по всьому Києву. Проте, встановлення кінцевого власника через афілійовані фірми стає майже неможливим, оскільки в таких компаніях, зазвичай, дуже складна структура власності.

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