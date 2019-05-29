Перші потяги на Кримському мосту: коли і куди запустять

Перші поїзди курсуватимуть через Кримський міст за маршрутами Сімферополь – Москва і Севастополь – Санкт-Петербург.

"Два маршрути – до Москви із Сімферополя і до Санкт-Петербурга із Севастополя", – повідомив член комітету Державної думи Російської Федерації з транспорту і будівництва Дмитро Іонін, передає ТАСС.

За його словами, Мінтранс Росії встановив терміни, згідно з якими поїзди курсуватимуть через міст у грудні цього року.

У Держдумі зазначили, що до літа 2020 року планується відкриття 11 залізничних маршрутів.

"Перед початком курортного сезону 2020 року планується запуск уже 11 маршрутів різного ступеня дальності в Росії, зокрема у Єкатеринбург, який я представляю у Держдумі", – підсумував Іонін.

Перші потяги курсуватимуть через міст у грудні цього року Кримський міст

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня на ній запустили рух.

Пізніше в "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський поїзд проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта й Судак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму тривають зсуви у районі Керченського мосту, які можуть привести до його руйнування. Для будівництва Російська Федерація вибрала найневдаліше за геологічними і сейсмічними умовами місце.

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