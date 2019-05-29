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Перші потяги на Кримському мосту: коли і куди запустять

1.1тЧитати матеріал російською

Перші поїзди курсуватимуть через Кримський міст за маршрутами Сімферополь – Москва і Севастополь – Санкт-Петербург.

"Два маршрути – до Москви із Сімферополя і до Санкт-Петербурга із Севастополя", – повідомив член комітету Державної думи Російської Федерації з транспорту і будівництва Дмитро Іонін, передає ТАСС.

За його словами, Мінтранс Росії встановив терміни, згідно з якими поїзди курсуватимуть через міст у грудні цього року.

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У Держдумі зазначили, що до літа 2020 року планується відкриття 11 залізничних маршрутів.

"Перед початком курортного сезону 2020 року планується запуск уже 11 маршрутів різного ступеня дальності в Росії, зокрема у Єкатеринбург, який я представляю у Держдумі", – підсумував Іонін.

Перші потяги курсуватимуть через міст у грудні цього року

Перші потяги курсуватимуть через міст у грудні цього року

Кримський міст

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня на ній запустили рух.

Пізніше в "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський поїзд проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта й Судак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму тривають зсуви у районі Керченського мосту, які можуть привести до його руйнування. Для будівництва Російська Федерація вибрала найневдаліше за геологічними і сейсмічними умовами місце.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримський містНовини Криму
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Питон Каа
Питон Каа
Следующим летом на поезде в Крым!!!
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Питон Каа, а этим пока на машине
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Постойте, так мост все-таки построят и пустят? А как же Медовар?
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ЛАЗАРЕВ Дмитрий
ЛАЗАРЕВ Дмитрий
Ваш сайт писал,что мост в Крыму развалится!А теперь по мосту еще поезда пустят.Как это понять Господа любезные???
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