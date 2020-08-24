Перші чіпси створили випадково, а в СРСР їх їли з варенням: ТОП фактів про популярні ласощі

Найпопулярнішу страву фаст-фуду створили у США. 160 років тому шеф-кухар Джордж Крам випадково приготував перші картопляні чіпси.

OBOZREVATEL в честь дня народження чіпсів – 24 серпня – зібрав для вас маловідомі факти про незмінну страву в раціоні кожного любителя фаст-фуду.

Місцем народження цієї популярної страви є містечко Саратога-Спрінгс, штат Нью-Йорк,

Історія створення досить кумедна, адже відбулося це випадково. Один з відвідувачів ресторану Moon's Lake Lodge відмовився їсти замовлену смажену картоплю, оскільки шматочки були занадто товсто нарізані. Розлючений кухар Крам тонко роздробив картоплю, посипав її сіллю і обсмажив у маслі.

Moon's Lake Lodge Вікіпедія

На подив самого шеф-кухаря, клієнт просто не зміг приховати захоплення від цієї страви. Оцінивши винахід свого кухаря, ресторан додав чіпси в меню під назвою Saratoga Chips, що в перекладі означає "Саратогські лусочки". Це був тріумфальний День народження чіпсів.

Поступово вони почали набирати популярність. У 1860 році Крам відкрив ресторан, в якому на столах завжди стояли чіпси.

Відомо, що винахідник чіпсів дожив до 92 років. Одним з його секретів довголіття було те, що він ніколи не вживав в їжу свій винахід. Злі язики стверджували, що він ненавидів чіпси.

Чіпси є дуже шкідливим продуктом Eda.ru

160 років тому, за часів коли чіпси можна було побачити тільки в ресторанах, вони були дорогим задоволенням. Картопляні скибочки вважали ласощами еліти і продавали тільки в дорогих закладах.

У 1932 році Херман Лей заснував в Нешвіллі, штат Теннессі, марку Lay's. Це перший національний бренд чіпсів і, відповідно, найстаріший з тих, хто дожив до наших днів.

Марка Lay 's – найстаріший виробник чіпсів Easydine.ru

Для того, щоб зробити 1 кілограм чіпсів, потрібно переробити 4-5 кілограмів картоплі.

Засновник компанії "Фріто-лей", майже розорений виробник морозива Елмер Дулін, купив у 1922 році рецепт виробництва чіпсів за 100 доларів. Зараз компанія переробляє 5 мільйонів тонн картоплі на рік і є одним з найбільших виробників хрусткої картоплі.

Якими були чіпси в СРСР

Так ось, спочатку хрустка картопля в СРСР носила дуже дивну назву: чібси. Назва не прижилася швидше за все, через свою дивину, але в офіційних документах вона зустрічалася досить часто.

В СРСР ласощі спочатку називали чібси zen.yandex.ru

Перші в Радянському Союзі чіпси, які з'явилися у 1963 році і називалися "Хрустка картопля Московська в скибочках", виробляли в Москві, на підприємстві Мосхарчокомбінат № 1, пізніше був названий МЕКПП "Колос".

Упаковка чіпсів в СРСР zen.yandex.ru

Робили перші радянські чіпси з сортів картоплі, які мали обов'язково білу м'якоть, невеликі очі, мало цукру і багато крохмалю – інакше цукор при смаженні перетворювався в карамель, що погіршувало зовнішній вигляд і смак готових картопляних скибочок. А великий вміст крохмалю був потрібен для того, щоб чіпси менше поглинали масла при смаженні, краще тримали форму і набували насиченого смаку.

Картоплю чистили, різали спеціальними машинами на тонкі скибочки (близько 1,5-2 мм), потім промивали водою в спеціальних обертових барабанах, щоб скибочки не злипалися. Смажили картоплю в рафінованих оліях – як у традиційній рослинній, так і в арахісовій або кукурудзяній. Готові скибочки оцінювалися за такими параметрами: вони повинні були мати світло-жовтий колір, смак і запах як у тільки що підсмаженої картоплі, хрустку структуру.

Чіпси в СРСР продавалися в картонних коробках zen.yandex.ru

А ось добавки до перших радянських чіпсів були дивні: крім традиційних солі та глутамату натрію, до картоплі додавали цукрову пудру з ваніліном, гострі сорти сиру і навіть варення.

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