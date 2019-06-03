"Період найбільших виплат": в Україні пояснили важливість роботи з МВФ

Для України 2019 рік є періодом найбільших виплат за зовнішнім державним боргом. На початок року обсяг виплат з обслуговування і погашення держборгу оцінювався у 6,3 млрд доларів.

"Діюча програма stand-by передбачає виділення двох траншів – 1,3 млрд доларів у травні (час переноситься) і 1,2 млрд доларів у листопаді (у разі, якщо б наша країна виконувала умови Меморандуму про співпрацю з Фондом, зокрема, для отримання першого з двох траншів була виконана лише одна умова з чотирьох – монетизація субсидій)", – повідомив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин у Facebook.

Крім того, після надання відповідних траншів кредиту МВФ, Україна могла б розраховувати на 0,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС і 1 млрд доларів кредитів Світового банку. Сумарно – 4,1 млрд доларів.

"У варіанті з новою програмою терміни отримання кредитів передбачити складно. Робота над новою програмою може зайняти в кращому випадку пару місяців. Врахуємо й те, що представники Фонду для її обговорення приїдуть не раніше формування нового уряду за підсумками парламентських виборів. Виходить, раніше вересня представників МВФ чекати не доведеться, тому підписання документів варто очікувати не раніше кінця вересня – початку жовтня", – повідомив Данилишин.

За його словами, за три літніх місяці Україні потрібно буде випалити зовнішніх боргів на суму 1,8 млрд доларів, у вересні – 1,7 млрд доларів. Плюс до цього – очікуваний у липні-серпні вихід нерезидентів з гривневих ОВДП приблизно на еквівалент 1 млрд доларів, з подальшою конвертацією отриманих грошей у валюту.

"Впораємося? Впораємося. Але в чималому ступені за рахунок запозичень уряду, в окремих випадках – міжнародних резервів НБУ, які вже за підсумками травня знизяться через виплати за держборгом 1,7 млрд доларів. Тому, якщо зберігається можливість продовження співпраці з МВФ в рамках діючої програми, доцільно цим скористатися", – резюмував Данилишин.

Нова програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми становитиме 3,9 млрд доларів. До того ж приблизно 1,4 млрд доларів надали одразу, а решта коштів виділятиметься за підсумками піврічних переглядів програми в 2019 році.

Для України 2019 рік є періодом найбільших виплат за зовнішнім державним боргом

Нагадаємо, що МВФ може відмовити Україні в наданні чергового траншу кредиту. Агентство S&P Global Ratings прогнозує, що це станеться, якщо Київ не знайде рішення щодо статті про незаконне збагачення.

Зокрема 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення, оскільки її положення не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, замість скасованої статті Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Документ покладає на органи досудового розслідування обов'язок доводити правомірність отримання представником влади у власність активів і покарання за незаконне збагачення, коли немає ознак зловживання службовим становищем та хабарництва.

До президентського законопроекту народні депутати подали альтернативні ініціативи – було зареєстровано понад 10 законопроектів від парламентарів.

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