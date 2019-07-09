Перевозили кур'єрами: СБУ блокувала хитру схему подачок грошей для "ЛНР"

У Луганській області працівники СБУ викрили та заблокували масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР".

Як повідомляє пресслужба СБУ, правоохоронці встановили, що на окупованій території області функціонує фінустанова, яка контролює фінансові потоки в обох напрямках.

Зазначається, що у Луганську фінансовий центр має десять відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів. Зловмисники скоювали операції через інтернет-банкінг і перевозили готівку кур'єрами через лінію розмежування.

"Працівники СБ України задокументували, що у трьох банківських установах на підконтрольній українській владі території організатори угоди відкрили кілька десятків рахунків на підставних осіб, доступ до яких мали через інтернетсервіси", — йдеться у повідомленні.

За даними Державної служби фінансового моніторингу, загальний обсяг коштів, переказаний тільки через національну платіжну систему, перевищив 60 млн гривень. Зазначається, що з отриманих за надання "послуг" грошей ділки щоквартально платили податки до так званого "бюджету ЛНР".

У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці блокували функціонування 30 рахунків, відкритих представниками фінцентру у трьох українських банках.

Обшуки СБУ ssu.gov.ua

"Під час обшуків, проведених у Сєвєродонецьку та у Станиці Луганській, у спільників "фінансистів" правоохоронці вилучили банківські картки, за якими у банкоматах знімали готівку для передачі клієнтам або кур'єрам, а також комп'ютерну техніку з інформацією про звітність роботи нелегальної структури", — повідомили у пресслужбі.

Керівникам фінансового центру повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня у Києві затримали заступника директора і сина власника алкогольного підприємства "ЛЛВЗ Луга-Нова" Дмитра Держака, який є одним із основних спонсорів "ЛНР".

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