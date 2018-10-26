"Перевів у Америку. Великих сум тут не зберігаю": Коболєв про багатомільйонну премію

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що всю суму своєї багатомільйонної премії за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмі перевів своїй мамі в США.

В інтерв'ю виданню "Левый берег" він пояснив, що змушений був піти на це через побоювання про арешт його активів в Україні.

"Я перевів гроші мамі в Америку. Вона там живе з 2006 чи 2008 року, більше десяти років точно. Якщо я програю апеляцію у 8 млрд гривень проти мене, то що трапиться з моїм майном тут?" — запитав Коболєв.

При цьому глава "Нафтогазу" підтвердив припущення журналіста, що в такому випадку все його майно буде заарештоване.

"Я в принципі ніколи не зберігаю великих грошей тут на рахунку саме з цієї причини. Я розумію, що за фактами, які пов'язані з роботою "Нафтогазу", зараз відкрита величезна кількість справ — у мене є товстенна папка з цими справами, я їх періодично гортаю. Там і НАБУ, і прокуратура — все є. Самі по собі ці розслідування — нормальний процес, я до цього ставлюся спокійно. Але жодну з цих справ не було закрито, всі вони у підвішеному стані. і це створює істотний ризик", — пояснив Коболєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня наглядова рада НАК "Нафтогаз України" прийняла рішення про виплату працівникам компанії 46,3 млн доларів премій у зв'язку із перемогою у Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з російським газовим монополістом "Газпромом" щодо транзитного контракту.

Зазначалося, що першу частину премії у розмірі 541 млн гривень менеджери отримали одразу. Це 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік. Решту виплачуватимуть протягом трьох років за умови, якщо російська компанія виконає вимогу суду.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав переглянути рішення про суму премій, назвавши це "перебільшенням", проте пізніше у Наглядовій раді "Нафтогазу" заявили, що не мають наміру переглядати це рішення.