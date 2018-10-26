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"Перевів у Америку. Великих сум тут не зберігаю": Коболєв про багатомільйонну премію

25.8тЧитати матеріал російською

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що всю суму своєї багатомільйонної премії за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмі перевів своїй мамі в США.

В інтерв'ю виданню "Левый берег" він пояснив, що змушений був піти на це через побоювання про арешт його активів в Україні.

"Я перевів гроші мамі в Америку. Вона там живе з 2006 чи 2008 року, більше десяти років точно. Якщо я програю апеляцію у 8 млрд гривень проти мене, то що трапиться з моїм майном тут?" — запитав Коболєв.

При цьому глава "Нафтогазу" підтвердив припущення журналіста, що в такому випадку все його майно буде заарештоване.

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"Я в принципі ніколи не зберігаю великих грошей тут на рахунку саме з цієї причини. Я розумію, що за фактами, які пов'язані з роботою "Нафтогазу", зараз відкрита величезна кількість справ — у мене є товстенна папка з цими справами, я їх періодично гортаю. Там і НАБУ, і прокуратура — все є. Самі по собі ці розслідування — нормальний процес, я до цього ставлюся спокійно. Але жодну з цих справ не було закрито, всі вони у підвішеному стані. і це створює істотний ризик", — пояснив Коболєв.

"Перевів у Америку. Великих сум тут не зберігаю": Коболєв про багатомільйонну премію

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня наглядова рада НАК "Нафтогаз України" прийняла рішення про виплату працівникам компанії 46,3 млн доларів премій у зв'язку із перемогою у Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з російським газовим монополістом "Газпромом" щодо транзитного контракту.

Зазначалося, що першу частину премії у розмірі 541 млн гривень менеджери отримали одразу. Це 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік. Решту виплачуватимуть протягом трьох років за умови, якщо російська компанія виконає вимогу суду.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав переглянути рішення про суму премій, назвавши це "перебільшенням", проте пізніше у Наглядовій раді "Нафтогазу" заявили, що не мають наміру переглядати це рішення.

Читайте всі новини по темі "Стокгольмське рішення по газу" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Стокгольмське рішення по газу
Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Об'єкт
Нафтогаз України
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Коментарі
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Небайдужий Юрій
Небайдужий Юрій
Тикать гнида собралась
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Лайшев Пётр
Лайшев Пётр
Всё выводят в офшоры, уроды. Америка с радостью эти деньги принимает. Ничего нового не сказал.
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Hohol Mykola
Hohol Mykola
в нормальном государстве бы присел, пока не вернул бы деньги назад, а так обдурит селян и ускачет вместе с вальцманами и авакянами, вот такая революция гидности
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