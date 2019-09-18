Перевищив всі прогнози: приріст ВВП в Україні став одним із найбільших в Європі

Доларовий ВВП України за результатами другого кварталу виріс на 12,79%, що є одним з кращих результатів в Європі.

Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

За його даними, ВВП за 12 місяців вже становить 138,39 млрд доларів.

Приріст ВВП в Україні став одним з найбільших в Європі delo.ua

"Найбільший внесок у такий приріст ВВП дає істотний приріст зарплат (+2,11 млрд доларів до ВВП у другому кварталі), за результатами другого кварталу фонд оплати праці робітників у доларовому еквіваленті зріс на 14,63%", – зазначив економіст.

Компанієць звернув увагу, що квітневий прогноз про 134,89 млрд доларів в 2019 році, як він і попереджував, буде розгромлений.

Приріст ВВП Facebook Володимира Компанійця

Приріст ВВП Facebook Володимира Компанійця

"Ну а доларовий ВВП України в розмірі 138,39 млн доларів можна вважати умовним нулем для Зеленського, від якого і треба буде робити оцінку успіху економічної політики", – додав він.

Економіст також зазначив, що реальний ВВП за другий квартал виріс на 4,6%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що приріст ВВП у другому кварталі побив рекорди останніх трьох років.

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