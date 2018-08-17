Перевірки і великі штрафи: в Україні серйозно взялися за екопродукти

В Україні з'явиться механізм державного контролю за діяльністю продавців в сфері органічного ринку, а також органів сертифікації.

Як повідомляє прес-служба Мінагрополітики, така можливість з'явилася після прийняття Закону "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обороту і маркування органічної продукції".

Це означає, що будуть проводитися перевірки:

• органічної продукції, щоб на цей ринок не потрапили неорганічні продукти;

• діяльності органів сертифікації;

• діяльності операторів.

Виробництво і оборот органічної продукції в країні буде контролювати відтепер не тільки держава, а й органи сертифікації.

"За введення в обіг або реалізацію органічної продукції без сертифіката, на юридичних осіб передбачено накладення штрафу в розмірі восьми мінімальних заробітних плат (3723 грн одна мінімальна зарплата. - Ред.), для фізичних осіб-підприємців - п'ять мінімальних заробітних плат. Якщо орієнтуватися на мінімальну заробітну плату, встановлену на 2018 рік, то мова йде про 29 784 грн і 18 615 грн відповідно", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, для органів сертифікації передбачено накладення штрафу в розмірі від п'яти до двадцяти чотирьох мінімальних заробітних плат.

Власники торгових марок, які мають написи: "органічний", "біо", "еко" можуть використовувати їх протягом 18 місяців після набуття чинності Закону про органічне виробництво.

Після 2 лютого 2020 року використання таких написів можливо виключно за наявності чинного сертифіката, виданого суб'єктом, який внесений до Реєстру органів сертифікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 липня Верховна Рада України прийняла законопроект щодо врегулювання порядку маркування харчових продуктів та введення штрафів за надання недостовірної інформації на упаковці.